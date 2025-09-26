Aida Victoria Merlano rompió el silencio de la separación con su exesposo: terminaron hace tiempo

Lo que había iniciado como un rumor de separación entre la influencer Aida Victoria Merlano y el empresario Juan David Tejada, fue confirmado. Es decir, ya no son esposos.

¿Cómo se confirmó la separación de Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada?

El primero en pronunciarse fue Tejada, quien expresó que en medio de las especulaciones, decidió revelar que terminó la relación con Aida Victoria Merlano.

De acuerdo con el empresario, todo se dio en los mejores términos, manteniendo la comunicación sana y velando por el hijo que tuvieron semanas atrás.

Sin embargo, Aida Victoria Merlano no había dicho nada hasta hace poco, ya que la creadora de contenido decidió romper el silencio y asombró con sus declaraciones. Esto porque dio confesiones que nadie se esperaba.

¿Qué reveló Aida Victoria Merlano de la separación con su exesposo?

Mediante una historia en su perfil oficial de Instagram, con más de siete millones y medio de seguidores, la influencer costeña también confirmó el fin de la relación amorosa que tenía con Juan David Tejada, es decir, ahora son exesposos.

No obstante, más allá de la confirmación, sorprendió varios datos que reveló, como, por ejemplo, el hecho de que contó que la ruptura se dio tres días después de haber dado a luz a su hijo, Emiliano.

Aida Victoria Merlano ya no está con Juan David Tejada

Asimismo, indicó que no había salido a dar declaraciones porque no quería hacer de su ruptura un show mediático.

"No hay ningún comunicado que hacer. Simplemente, me separé y maduré lo suficiente como para no querer hacer de mi ruptura un show mediático. Por otro lado, yo tenía tres días de haber parido cuando tomé la decisión, entonces quería salir de mi postparto y sentirme yo otra vez para comunicarlo", escribió Aida Victoria Merlano.

¿Por qué Aida Victoria Merlano no había confirmado la ruptura?

De igual modo, la influenciadora detalló que no había salido la noticia al público porque estaba evitando la polémica y lo logró en búsqueda de tener las primeras semanas de su hijo en calma.