Valentina Taguado sorprende: así fue su elección del nuevo Chevrolet Spark EUV

Contenido patrocinado | Lo que no imaginaba Valentina Taguado es que terminaría encontrando en el Chevrolet Spark EUV la respuesta a sus necesidades de movilidad, diseño y sostenibilidad, además de convertirse en embajadora oficial de la marca en Colombia.

El Spark EUV cuenta con tecnología de asistencia al conductor y conectividad avanzada, características que lo hacen único en su clase.

Un carro pensado para la movilidad en Colombia

El Chevrolet Spark EUV llega al mercado colombiano como una opción que combina diseño moderno, sostenibilidad y beneficios clave para la movilidad en las ciudades. Su tecnología eléctrica lo convierte en un aliado frente a restricciones como el pico y placa, mientras que su tamaño compacto y su amplio espacio interior lo hacen ideal para quienes buscan comodidad sin perder estilo.

La historia de Valentina Taguado con el Spark EUV

Todo comenzó cuando Valentina Taguado, recordada por su paso en MasterChef Celebrity, publicó en su Instagram una historia preguntando por recomendaciones para comprar carro. La interacción explotó con miles de respuestas de sus seguidores, generando incluso la atención de medios como La Mega y Buen Día Colombia, donde fue invitada a contar su experiencia.

Valentina Taguado recibe la sorpresa de conocer el Chevrolet Spark EUV en vivo, mientras conversa con el experto Germán Mejía Pinto.

En una de estas entrevistas, Valentina reveló que buscaba un carro moderno, con diseño atractivo, cómodo y que no tuviera restricciones de movilidad. Su confesión abrió el espacio perfecto para que Chevrolet entrara en escena con una propuesta hecha a su medida.

Germán Mejía Pinto, el experto motor que la sorprendió

Durante la entrevista en vivo, Valentina recibió la inesperada visita de Germán Mejía Pinto, el experto motor más reconocido de Colombia. Él la invitó a conocer personalmente un vehículo que encajaba con todo lo que estaba buscando, aunque decidió guardar la sorpresa hasta el final.

La expectativa creció cuando ambos realizaron un TikTok Live en el que Mejía presentó oficialmente el Chevrolet Spark EUV, destacando sus prestaciones, la tecnología de asistencia al conductor, el diseño vanguardista y las ventajas de la movilidad eléctrica.

El Spark EUV, el carro que conquistó a Valentina

El momento decisivo llegó en la transmisión: Valentina Taguado no dudó en afirmar que el Spark EUV era exactamente lo que estaba buscando. Con entusiasmo, aseguró que pronto visitaría un concesionario para hacer realidad su compra.

El desenlace fue aún más sorprendente: Chevrolet la eligió como embajadora de la marca en Colombia, entregándole un Spark EUV para que comparta con sus seguidores la experiencia de conducir un carro eléctrico en el país. La noticia se viralizó con un reel en colaboración entre las redes de Canal RCN y Chevrolet, consolidando la alianza entre la creadora digital y la marca.

El Spark EUV ofrece un amplio espacio interior, brindando comodidad y practicidad.

Chevrolet Spark EUV: diseño, tecnología y sostenibilidad

El Spark EUV no solo representa un paso adelante en diseño y confort, también marca la apuesta de Chevrolet por la movilidad eléctrica en Colombia. Sus principales ventajas incluyen:

Cero emisiones contaminantes.

Exención de pico y placa en varias ciudades.

Amplio espacio interior pese a su tamaño compacto.

Tecnología de asistencia al conductor y conectividad avanzada.

Diseño atractivo y funcional pensado para el público joven.

El Spark EUV llega a Colombia no solo como un vehículo, sino como una alternativa sostenible y moderna para quienes buscan un estilo de vida conectado, práctico y sin restricciones.