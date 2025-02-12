Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Por una Navidad sin Hambre: una campaña para que ningún colombiano quede atrás

RCN, La República y ABACO se unen para combatir el hambre en Colombia y llevar mercados a miles de familias vulnerables esta Navidad.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Navidad sin hambre
RCN, La República y ABACO se unen para combatir el hambre en Colombia y llevar mercados a miles de familias vulnerables esta Navidad.

En Colombia, el hambre sigue siendo una realidad silenciosa que afecta a millones de hogares. En un país donde 19,2 millones de personas no logran acceder a una dieta suficiente y nutritiva, esta Navidad llega marcada por un desafío urgente: garantizar que ninguna familia pase hambre durante las fiestas.

Por eso, RCN Radio, RCN Televisión y el Diario La República se unieron con la Red de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO) para impulsar la campaña “Por una Navidad sin Hambre”, cuyo propósito es movilizar al país en un acto masivo de solidaridad.

La situación sigue siendo crítica, pues uno de cada tres hogares con niños menores de cinco años sufre desnutrición crónica, condición que afecta su aprendizaje, salud y oportunidades futuras. Solo en lo corrido del 2025, 136 niños han muerto por causas asociadas a la falta de alimentos.

La campaña Navidad Sin Hambre apoya a varias familias del país.
La campaña Navidad Sin Hambre apoya a varias familias del país.

Ante esta realidad, la campaña invita a todos los colombianos a donar dinero o alimentos para que miles de familias vulnerables en todo el país se vean beneficiadas. Las donaciones pueden hacerse a través del portal www.navidadsinhambre.com, mediante PSE, Wompi y tarjetas de crédito. Además, pueden comprar mercados en lugares como ARA y Makro, que se unieron para facilitar la gran contribución.

Toda la operación será gestionada por ABACO, que agrupa 26 Bancos de Alimentos en las principales ciudades y atiende cada año a 1.4 millones de personas vulnerables. La campaña que está vigente desde el 18 de noviembre y permanecerá activa hasta el 24 de diciembre, tendrá reportes semanales de avances y nuevos aliados.

En esta Navidad, la invitación es simple pero poderosa: Sé parte de un país entero que se une para transformar la vida de miles de colombianos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Muere el rapero Poorstacy: fans recuerdan su último mensaje en redes sociales Viral

Muere reconocido cantante a los 26 años: Esta fue la última publicación antes de fallecer

La última publicación del joven cantante se volvió viral tras su inesperada muerte en Florida.

Diciembre Curiosidades

La lista de los errores más graves que la gente suele cometer en diciembre, según la IA

La IA compartió seis acciones que pueden ser muy ocasionales en diciembre y traen consigo serias consecuencias.

Eclipse Ciencia

La NASA revela cuándo ocurrirá el eclipse solar más largo del siglo: esto durará

La NASA confirmó que se presentará un eclipse solar, el cual se convertirá en el más extenso del siglo XXI.

Lo más superlike

J Balvin sorprendió al público al hablar abiertamente de su salud mental. J Balvin

J Balvin reveló a sus seguidores cómo está realmente su salud mental

Durante su presentación, J Balvin abrió su corazón y habló sin filtros sobre su salud mental, dejando claro cómo se siente realmente en esta etapa de su vida.

Así fue el mensaje con el que Valentina Ferrer conmovió a J Balvin después de su show Valentina Ferrer

Valentina Ferrer dedicó emotivo mensaje a J Balvin tras su concierto en Medellín

Ángela Aguilar llega al 37° Premio Lo Nuestro de Univision en el Kaseya Center. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar en el ojo del huracán tras gesto durante reciente concierto

Claudia Bahamón MasterChef Celebrity Colombia

MasterChef: salió a la luz inesperado audio que Claudia Bahamón le tenía guardado a Violeta Bergonzi

Sara Corrales sobre su embarazo Sara Corrales

Sara Corrales reveló los alimentos infaltables en su embarazo; estos son sus beneficios