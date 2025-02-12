Por una Navidad sin Hambre: una campaña para que ningún colombiano quede atrás

En Colombia, el hambre sigue siendo una realidad silenciosa que afecta a millones de hogares. En un país donde 19,2 millones de personas no logran acceder a una dieta suficiente y nutritiva, esta Navidad llega marcada por un desafío urgente: garantizar que ninguna familia pase hambre durante las fiestas.

Por eso, RCN Radio, RCN Televisión y el Diario La República se unieron con la Red de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO) para impulsar la campaña “Por una Navidad sin Hambre”, cuyo propósito es movilizar al país en un acto masivo de solidaridad.

La situación sigue siendo crítica, pues uno de cada tres hogares con niños menores de cinco años sufre desnutrición crónica, condición que afecta su aprendizaje, salud y oportunidades futuras. Solo en lo corrido del 2025, 136 niños han muerto por causas asociadas a la falta de alimentos.

La campaña Navidad Sin Hambre apoya a varias familias del país.

Ante esta realidad, la campaña invita a todos los colombianos a donar dinero o alimentos para que miles de familias vulnerables en todo el país se vean beneficiadas. Las donaciones pueden hacerse a través del portal www.navidadsinhambre.com, mediante PSE, Wompi y tarjetas de crédito. Además, pueden comprar mercados en lugares como ARA y Makro, que se unieron para facilitar la gran contribución.

Toda la operación será gestionada por ABACO, que agrupa 26 Bancos de Alimentos en las principales ciudades y atiende cada año a 1.4 millones de personas vulnerables. La campaña que está vigente desde el 18 de noviembre y permanecerá activa hasta el 24 de diciembre, tendrá reportes semanales de avances y nuevos aliados.

En esta Navidad, la invitación es simple pero poderosa: Sé parte de un país entero que se une para transformar la vida de miles de colombianos.