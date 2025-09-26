Revelan detalles de cómo fue el accidente de Tom Holland durante el rodaje de Spider-Man 4

La cuarta entrega de Spider-Man, protagonizada por Tom Holland, se encuentra en plena filmación y tiene programado su estreno mundial para el 31 de julio de 2026.

Sin embargo, las grabaciones tuvieron que detenerse debido a un accidente que sufrió el actor británico mientras se preparaba para una de las escenas.

¿Qué se sabe del accidente de Tom Holland en Spider-Man 4?

Según confirmó una fuente cercana al artista al medio Daily Mail, el incidente ocurrió cuando un cable de seguridad falló y provocó que Holland se golpeara la cabeza.

Aunque en un inicio se especuló sobre la gravedad del accidente, el informante aclaró que no pasó a mayores y que el actor ya se encuentra en recuperación.

El hecho sucedió en Leavesden Studios, en Watford, donde se estaba rodando parte de la cinta.

De acuerdo con el Servicio de Ambulancias del Este de Inglaterra, recibieron una llamada a las 10:30 de la mañana para atender a un paciente herido en el set.

Posteriormente, una ambulancia trasladó a Holland al hospital para realizarle chequeos adicionales.

Revelan qué le pasó a Tom Holland durante filmación de ‘Spider-Man (Foto: AFP)

El golpe generó una sospecha de conmoción cerebral, por lo que el equipo de producción decidió pausar las grabaciones durante dos semanas, mientras el actor recibe reposo y observación médica.

La decisión busca garantizar que regrese en óptimas condiciones a las exigentes escenas de acción que aún faltan por grabar.

¿Cómo avanza Spider-Man 4 tras el accidente de Tom Holland?

La película, titulada Spider-Man: Brand New Day, cuenta con un presupuesto cercano a los 200 millones de dólares.

Además de Holland, en el reparto participan Zendaya, Jon Bernthal, Sadie Sink, Mark Ruffalo, Liza Colón-Zayas, Michael Mando y Jacob Batalon.

Hace pocas semanas, Holland había compartido en redes sociales imágenes del primer día de rodaje, mostrando el nuevo traje del superhéroe y una imponente escenografía que incluye vehículos de guerra y estructuras de gran escala.

También, Sony Pictures reveló un teaser donde el actor aparece en una bodega con el traje puesto, generando gran expectativa entre los seguidores a la nueva película de la saga.

Por ahora, el regreso al set se mantiene programado para dentro de dos semanas en Londres, dependiendo de la evolución médica del actor británico, Tom Holland.