Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Así luce en la actualidad el niño de la frase: "Dayro Moreno traicionero, su papá no lo quiere"

El niño que se hizo viral por su indignación con Dayro Moreno por gol a Millonarios reapareció en redes sociales y su apariencia sorprende.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Niño del video Dayro Moreno traicionero
El niño de la famosa frase de Dayro Moreno traicionero reapareció. (Foto AFP: Jaime SALDARRIAGA)

El nombre de Dayro Moreno volvió a ser tendencia en los últimos meses tras su gran momento a nivel futbolístico que se vio recompensando con su convocatoria a la Selección Colombia.

Artículos relacionados

¿Cuándo surgió la frase "Dayro Moreno traicionero, su papá no lo quiere"?

En medio del momento tendencia del jugador del Once Caldas se ha sumado el audio de un niño que arremetió contra el jugador años atrás diciendo: "Dayro Moreno traicionero, su papá no lo quiere", video que volvió a hacerse viral.

Este video salió a la luz en febrero de 2024 tras un encuentro entre Millonarios y Once Caldas en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Esa noche el equipo de Manizales le ganó 2-0 al equipo embajador en una noche en la que Dayro Moreno fue el hombre de la cancha al hacer la asistencia de la primera anotación y al meter el segundo gol.

La gran actuación de Dayro Moreno generó rabia en los hinchas azules, quienes a la salida del estadio expresaron su malestar y frustración, uno de ellos fue un pequeño de gafas y camiseta azul quien expresó su enojo ante las cámaras con esa frase sin imaginarse lo viral que se volvería.

Dayro Moreno se ganó un cupo en Colombia
Reapareció niño que arremetió contra Dayro Moreno en El Campín. (AFP: ALEJANDRO PAGNI)

Artículos relacionados

¿Cómo luce en la actualidad el niño de la frase "Dayro Moreno traicionero, su papá no lo quiere"?

Tras casi dos años desde que se grabó este video que se volvió todo un fenómeno en redes sociales y hasta uno de los memes oficiales del jugador tolimense, quien ha sido indagado varias veces al respecto de este video viral, el pequeño reapareció.

A través de redes sociales, un usuario compartió un video en el que mostraba que se encontraba en una fiesta casual cuando se había encontrado al pequeño niño.

En el audiovisual aparecen primero el joven y un mujer comiendo torta de cumpleaños cuando la cámara se mueve aparece el famoso niño quien con algo de timidez vuelve a repetir la frase que lo lanzó al 'estrellato'.

Artículos relacionados

¿Qué reacciones ha dejado la aparición de nuevo del niño de la frase "Dayro Moreno traicionero, su papá no lo quiere"?

Este video del pequeño hincha de Millonarios tiene sorprendidos a muchos, ya que no se había vuelto a saber nada de él desde su comentario de furia hacia Dayro Moreno.

Muchos internautas en los comentarios han expresado su sorpresa por ver más grande al pequeño y hasta a algunos empezaron a debatir si sí era el mismo pequeño del video viral.

Los usuarios han estado pidiéndole a la persona que publicó el video que motive al pequeño a hacer contenido en redes sociales y aproveche su reconocimiento.

Dayro Moreno compartió video de su papá y su reacción
Niño de polémica frase hacia Dayro Moreno volvió a aparecer en redes. (AFP: Luis ACOSTA)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Familia colombiana reconoce a pariente desaparecido por video viral. Viral

Madre encuentra a su hijo desaparecido en Ecuador gracias a un video viral en TikTok

Familia colombiana pudo reconocer a su pariente perdido gracias a un video viral que millones de reproducciones.

Camilo Cifuentes compartió foto por primera vez Influencers

Camilo Cifuentes compartió por primera vez una foto suya: su físico sorprende

Camilo Cifuentes, el influencer que ayuda de manera anónima, sorprendió a sus seguidores con una foto suya al mostrar regalo le dio Dayro Moreno.

Falleció joven influencer de 14 años tras diagnóstico de cáncer. Talento internacional

Falleció influencer de 14 años en graves condiciones de salud: ¿quién era?

El mundo de las redes sociales se viste de luto tras el fallecimiento de joven influencer en graves condiciones de salud.

Lo más superlike

B-King Talento nacional

La dolorosa despedida de la mamá de B-King que estremeció a todos: "Vida de mi vida"

La mamá de B-King abrió sus sentimientos con mensaje por la muerte de su hijo y una conmovedora fotografía del artista.

Pichingo MasterChef Celebrity Colombia

¿Pichingo sería eliminado de MasterChef tras Violeta y Michelle ponerlo en riesgo? IA responde

Maluma abre su corazón: legado para su hija París y su experiencia en la campaña de Verizon Maluma

Así vivió Maluma la experiencia de grabar en Universal Studios: “Hacen las cosas muy cool”

Belinda reaparece en la Fashion Week con David Beckham tras aparatosa lesión Belinda

Belinda deslumbra en Milán y presume su encuentro con David Beckham tras lesión de rodilla

Yaya Muñoz Salud

¿Cuáles son los síntomas de problemas de colon? Yaya Muñoz los padece y preocupa