Así luce en la actualidad el niño de la frase: "Dayro Moreno traicionero, su papá no lo quiere"

El nombre de Dayro Moreno volvió a ser tendencia en los últimos meses tras su gran momento a nivel futbolístico que se vio recompensando con su convocatoria a la Selección Colombia.

¿Cuándo surgió la frase "Dayro Moreno traicionero, su papá no lo quiere"?

En medio del momento tendencia del jugador del Once Caldas se ha sumado el audio de un niño que arremetió contra el jugador años atrás diciendo: "Dayro Moreno traicionero, su papá no lo quiere", video que volvió a hacerse viral.

Este video salió a la luz en febrero de 2024 tras un encuentro entre Millonarios y Once Caldas en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Esa noche el equipo de Manizales le ganó 2-0 al equipo embajador en una noche en la que Dayro Moreno fue el hombre de la cancha al hacer la asistencia de la primera anotación y al meter el segundo gol.

La gran actuación de Dayro Moreno generó rabia en los hinchas azules, quienes a la salida del estadio expresaron su malestar y frustración, uno de ellos fue un pequeño de gafas y camiseta azul quien expresó su enojo ante las cámaras con esa frase sin imaginarse lo viral que se volvería.

¿Cómo luce en la actualidad el niño de la frase "Dayro Moreno traicionero, su papá no lo quiere"?

Tras casi dos años desde que se grabó este video que se volvió todo un fenómeno en redes sociales y hasta uno de los memes oficiales del jugador tolimense, quien ha sido indagado varias veces al respecto de este video viral, el pequeño reapareció.

A través de redes sociales, un usuario compartió un video en el que mostraba que se encontraba en una fiesta casual cuando se había encontrado al pequeño niño.

En el audiovisual aparecen primero el joven y un mujer comiendo torta de cumpleaños cuando la cámara se mueve aparece el famoso niño quien con algo de timidez vuelve a repetir la frase que lo lanzó al 'estrellato'.

¿Qué reacciones ha dejado la aparición de nuevo del niño de la frase "Dayro Moreno traicionero, su papá no lo quiere"?

Este video del pequeño hincha de Millonarios tiene sorprendidos a muchos, ya que no se había vuelto a saber nada de él desde su comentario de furia hacia Dayro Moreno.

Muchos internautas en los comentarios han expresado su sorpresa por ver más grande al pequeño y hasta a algunos empezaron a debatir si sí era el mismo pequeño del video viral.

Los usuarios han estado pidiéndole a la persona que publicó el video que motive al pequeño a hacer contenido en redes sociales y aproveche su reconocimiento.