Marcela Reyes toma radical decisión tras muerte de B-King, esto dijo

La Dj Marcela Reyes hizo una confesión a sus millones de fanáticos en redes sociales en medio de la situación que atraviesa tras el lamentable fallecimiento de su expareja, el cantante B-King.

¿Qué dijo Marcela Reyes tras lo sucedido con B-King?

La artista compartió una historia a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de tres millones de seguidores, en la que se dirigió a sus fanáticos para detallarles que por un tiempo seguirá alejada de las redes sociales.

Cabe destacar que, si bien la empresaria se ha pronunciado desde que se dio a conocer la muerte del cantante, lo ha hecho por medio de comunicados, pues ha optado por no aparecer en cámara.

"He decidido mantenerme un poco alejada de mi cuenta principal para cuidar no solo mi bienestar, sino también el de mi hijo", escribió.

¿Qué petición hizo Marcela Reyes a sus fanáticos?

Detalló que es importante que sepan que de sus empresas dependen muchas familias, por lo que las redes sociales de sus proyectos deben seguir activas y por eso los invitó a seguirla apoyando, pues ella y su equipo de trabajo continuarán trabajando fuerte para sacar a delante dichas familias y la suya por supuesto.

Tras su revelación, logró varias reacciones de los internautas, algunos apoyándola y detallando lo mucho que entienden su ausencia de las redes sociales y empatizando con la situación.

Cabe destacar que, la Dj pidió recientemente a los gobiernos de Colombia y México que puedan esclarecer los hechos tras el fallecimiento del cantante, respondiendo a las acusaciones que le han hecho al respecto indicando que no piensa cargar con una responsabilidad que no le corresponde.

Según detalló se puso a disposición de las autoridades para todo lo que necesiten de ella y puedan resolver dicho caso.

Es importante señalar que, Marcela Reyes reaccionó a la muerte del artista comentando lo "devastada" que estaba tras conocer la noticia, agregando que siempre recordará todos los gratos momentos que vivió a su lado tras tantos años de relación, donde no solo le enseñó grandes cosas a ella, sino también a su hijo Valentino.