Así vivió Maluma la experiencia de grabar en Universal Studios: “Hacen las cosas muy cool”

El cantante paisa, Maluma habló en una reveladora entrevista sobre su nueva sus proyectos, su vida familiar y el legado que quiere dejarle a su pequeña hija, París.

¿Cómo equilibra Maluma su carrera y la paternidad?

Juan Luis Londoño Arias atraviesa una buena etapa profesional y personal. Recientemente finalizó su gira por Europa, México y Centroamérica y se sumó como protagonista a un comercial que promociona el nuevo iPhone.

Maluma revela cómo quiere impactar la vida de su hija París y su nuevo proyecto con Verizon. (Foto: AFP)

El artista colombiano explicó para People en español que su participación surgió de su afinidad con la marca y su pasión por la tecnología, que considera fundamental para su trabajo diario.

El cantante paisa detalló que grabar el comercial en Universal Studios, Los Ángeles, fue una experiencia única, especialmente al interactuar con un pequeño Pomerania entrenado para las escenas.

Maluma también habló de la importancia de encontrar un balance entre su vida artística y personal.

“¡Sinceramente estoy muy feliz! Hacen las cosas muy cool como me gusta ¡Me disfruté al máximo esta experiencia y espero que todos mis fans también!”, afirmó el artista.

Como padre, valora pasar tiempo en casa y participar activamente en la crianza de su hija París, quien está próxima a cumplir dos años.

Según cuenta Maluma, lograr este equilibrio no es sencillo y requiere esfuerzo personal y disciplina física y emocional.

El cantante compartió que la motivación principal de sus logros es dejar un legado que inspire a su hija.

“Quiero que ella algún día pueda acompañarme a mis conciertos y diga: ‘¡wow!’ Los sueños se hacen realidad, y ese fue el legado que mi padre me quiso dejar”, afirmó.

¿Qué reflexiona Maluma sobre su carrera y sus experiencias recientes?

El intérprete de Bronceador destacó el éxito de su gira con 17 conciertos sold out en Europa y presentaciones multitudinarias en Medellín y Bogotá.

A pesar de la rutina y la exposición, Maluma afirma sentirse agradecido y motivado para seguir cumpliendo metas.

Además, resaltó la importancia de la meditación y otras disciplinas para mantenerse equilibrado y saludable, tanto física como emocionalmente.

Maluma también se mostró entusiasmado por participar en campañas publicitarias, explicando que disfrutar de estas experiencias le permiten conectarse con sus fans y compartir con ellos su pasión por la música.