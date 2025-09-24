¿Cuáles son los síntomas de problemas de colon? Yaya Muñoz los padece y preocupa
Hay una la lista de signos que indican complicaciones en el colon, condición de salud que afecta a Yaya Muñoz.
La presentadora y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Yaya Muñoz, hizo un anuncio que generó preocupación en sus seguidores y tiene que ver con su salud.
¿Qué complicación de salud tiene Yaya Muñoz?
Yaya Muñoz dio a conocer que está experimentando un dolor en su organismo, el cual hay momentos en los que no lo aguanta. Puntualmente, la presentadora sufre del colon y eso hace que a veces entre en desesperación.
Por lo tanto, vale la pena conocer los síntomas de esta condición de salud, la cual muchas personas experimenta e incluso no lo saben.
"No sé qué voy a hacer con este dolor de colon. Todo lo que como o bebo me inflama. Ya no aguanto más", confesó Yaya Muñoz.
¿Cuáles son los síntomas del colon irritable?
La afectación como tal lleva el nombre de colon irritable, lo cual genera dolor y transformaciones en el ritmo intestinal.
De acuerdo con el blog de la Clínica Universidad de Navarra, son diversas las razones por las que una persona sufre del colon, desde bacterias, hasta hábitos que afectan la digestión, aunque no hay algo puntual que lo determine.
Los síntomas de tener problemas con el colon son:
- Dolor en el abdomen.
- Distensión (cambio) abdominal.
- Modificación del ritmo intestinal.
- Meteorismo, que se da por gases acumulados.
¿Cuáles son los síntomas graves del colon irritable?
Los anteriores síntomas son comunes, pero la Clínica de Mayo añade que no siempre es así debido a que puede darse un cuadro de signos de carácter grave.
Si la afectación en el colon se eleva con los siguientes síntomas, hay que consultar de inmediato con un médico:
- Reducción de peso corporal.
- Episodios de diarrea durante la noche.
- Presencia de sangrado por el recto.
- Anemia ocasionada por falta de hierro.
- Náuseas y vómitos sin causa aparente.
- Dolor abdominal que no mejora al liberar gases ni después de evacuar.
Entre los consejos para tratar la condición de salud del colon, se recomienda: comer despacio, hidratarse con agua, fibra, ejercicio, entre otros.