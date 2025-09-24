Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así fue el polémico beso entre Tini Stoessel y María Becerra que impactó a sus seguidores

El estreno de “Hasta que me enamoro” sorprendió con un beso entre Tini y María Becerra que ya es viral y tendencia en la música latina.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
El beso entre Tini y María Becerra en Hasta que me enamoro revolucionó la música latina.
El beso entre Tini y María Becerra en Hasta que me enamoro revolucionó la música latina. Foto AFP/Giorgio Viera

El estreno del último videoclip musical ha sacudido las redes sociales pues dos de las artistas más populares del momento, Tini Stoessel y María Becerra, impactaron no solo por su talento musical sino por un icónico beso.

Lo que parecía un detalle artístico se convirtió en un fenómeno digital que generó miles de reacciones y se consolidó como uno de los momentos más comentados en la música latina de este año.

¿Por qué causó tanto impacto el beso en el videoclip?

El público que sigue de cerca la evolución artística de Tini y María Becerra, saben que ambas han mostrado su química musical en diferentes colaboraciones, sin embargo, en este lanzamiento la escena del beso captó la atención de millones de espectadores alrededor del mundo.

El gesto simboliza la libertad artística con la que ambas cantantes se desenvuelven y transmitieron un mensaje poderoso sobre la autenticidad y la valentía, lo que conectó con quienes ven en ellas referentes de una generación que se sabe expresar sin reservas.

¿Qué representa este momento en sus carreras?

La cantante argentina ha demostrado que no teme explorar nuevas facetas, tanto en lo musical como en lo visual, y María Becerra sigue consolidando su lugar como una de las artistas urbanas más influyentes del continente.

Fanáticos celebran la complicidad artística de Tini y María Becerra en su más reciente colaboración.
Fanáticos celebran la complicidad artística de Tini y María Becerra en su más reciente colaboración. Foto AFP/Frederick M. Brown

El beso en pantalla se convierte en un símbolo de complicidad artística que seguramente quedará en la memoria de los seguidores, y que les abre nuevas puertas en el mercado internacional.

¿Cómo reaccionaron los seguidores en redes sociales?

Desde el minuto de su estreno, la canción y el videoclip han escalado posiciones en tendencias globales, los comentarios de asombro, apoyo y análisis no se hicieron esperar.

El beso entre Tini y María Becerra se convirtió en el instante más comentado del videoclip.
El beso entre Tini y María Becerra se convirtió en el instante más comentado del videoclip.(Foto: Giorgio Viera / AFP)

Algunos seguidores celebran la valentía de las artistas, mientras que otros destacan la química natural que transmitieron en pantalla, en cualquier caso, el efecto ha sido inmediato con más reproducciones, mayor alcance y un lugar asegurado entre los estrenos más virales del año.

