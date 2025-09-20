¿Qué es la poliomielitis, la enfermedad que padeció el cineasta Robert Redford?
La poliomielitis marcó la niñez de Robert Redford, una enfermedad viral que atemorizó a millones en el siglo XX.
El mundo del cine despidió hace poco a Robert Redford, figura de Hollywood que dejó un legado como actor, director y productor. Su vida estuvo ligada a grandes títulos y reconocimientos, pero también a episodios personales que marcaron su camino, como la poliomielitis que contrajo en la niñez.
¿Qué es la poliomielitis y cómo se transmite?
El artista enfermó a los 11 años, en un tiempo en que este virus causaba temor en miles de familias en Estados Unidos.
La vacuna aún no se distribuía de manera generalizada y el contagio se propagaba con rapidez en comunidades enteras.
Redford pasó varias semanas en cama, aunque pudo recuperarse sin secuelas permanentes, a diferencia de muchos niños de su generación.
La poliomielitis es una enfermedad infecciosa provocada por el poliovirus. Según la Clínica Mayo, se contagia principalmente por vía fecal-oral y también a través de secreciones respiratorias.
Su nivel de propagación llevó a catalogarla como una de las enfermedades más temidas del siglo XX.
En la mayoría de los casos, la infección puede pasar inadvertida o confundirse con síntomas de gripe.
Sin embargo, en situaciones más graves, el virus invade el sistema nervioso y provoca parálisis en extremidades o en músculos respiratorios.
Esta afectación podía ser irreversible, y en muchos casos derivaba en discapacidad de por vida.
Los síntomas más comunes incluyen fiebre, dolor de garganta, rigidez en el cuello o la espalda, debilidad muscular e incluso parálisis.
¿Cómo se logró controlar la poliomielitis, la enfermedad que tuvo Robert Redford?
A partir de la década de 1950, el desarrollo y la aplicación de vacunas permitió reducir drásticamente los casos de poliomielitis en el mundo.
Gracias a campañas de inmunización masiva, la enfermedad pasó de ser una amenaza constante a un padecimiento en retroceso.
Sin embargo, quienes lograron superar la fase aguda a menudo enfrentaron secuelas permanentes, como deformidades, atrofias o dolor crónico.
Décadas después, algunos presentaron el llamado síndrome pos-polio, caracterizado por fatiga y pérdida progresiva de fuerza.
En el cado de Robert Redford, la enfermedad no dejó consecuencias visibles. Tas semanas de reposo en su infancia, pudo retomar su vida con normalidad y desarrollar una de las trayectorias artísticas más destacadas en el cine.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike