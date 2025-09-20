Muere en Londres famosa influencer y actriz a los 30 años, luego de ser picada por un insecto

La comunidad artística internacional y una de las familias navieras más influyentes de Grecia enfrentan una pérdida inesperada tras la muerte de Marissa Laimos, actriz y heredera de 30 años.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Aida Victoria habló de infidelidad tras escándalo amoroso: “estaba en un motel”

La joven falleció en Londres después de sufrir complicaciones por la picadura de un insecto.

Actriz y heredera griega muere tras picadura de insecto a los 30 años en Londres (Foto: Freepik)

¿Quién era Marissa Laimos, la actriz y heredera griega que falleció?

De acuerdo con declaraciones de su madre, Bessie, al medio griego Parapolitika, la actriz presentó comezón tras la picadura y recibió atención médica, que incluyó antibióticos.

"La picó un insecto, tenía comezón, fue al médico y tomó antibióticos", explicó la madre. "Comió algo, se fue a dormir y ya no despertó. Mi hija murió por nada".

Sin embargo, días después fue hallada sin vida en su apartamento por un amigo cercano. La familia aseguró que la noticia los tomó por sorpresa y que aún intentan comprender lo ocurrido.

Artículos relacionados La Jesuu Filtran impactante video de cómo sacaron a La Jesuu de su auto tras accidente de tránsito

Marissa provenía de una reconocida familia de navieros en Grecia. Nació en Londres y pasó parte de su infancia en Atenas, antes de trasladarse a Nueva York, donde realizó el bachillerato.

Su interés por el arte la llevó a estudiar Teatro Musical en la Universidad de Arizona y posteriormente a afiliarse a la Escuela de Drama de Londres en 2019.

A lo largo de su trayectoria académica y profesional, la joven fue descrita como alguien con una profunda pasión por el teatro.

Sus familiares destacaron su sencillez, formación y dedicación a la actuación, virtudes que la acompañaron hasta sus últimos días.

“Era una niña muy educada, amable, modesta y sencilla. Amaba el arte y el teatro".

¿Qué se sabe de la causa de muerte de la actriz y heredera griega?

Según los primeros reportes, la picadura habría desencadenado una reacción adversa que no logró ser controlada con el tratamiento médico.

Actriz y heredera griega muere tras picadura de insecto a los 30 años en Londres. (Foto: Freepik)

La familia confirmó que Marissa había superado recientemente un cáncer de seno, lo que incrementa el desconcierto sobre el desenlace.

Las autoridades médicas en Londres aún no han entregado un reporte oficial completo, mientras que allegados y familiares expresaron su dolor por la repentina partida. La noticia ha generado conmoción tanto en el ámbito cultural como en círculos empresariales en Grecia.