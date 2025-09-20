Valeria Aguilar dice quién es el más competitivo en MasterChef

Recientemente se vivió una nueva eliminación enMasterChef CelebrityColombia, en la cual, más de un corazón quedó triste con la triste despedida de Valeria Aguilar, una de las participantes que se robó el corazón de los colombianos gracias a su autenticidad, inteligencia, talento y carisma.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Aida Victoria habló de infidelidad tras escándalo amoroso: “estaba en un motel”

¿Quién es el participante más competitivo de MasterChef Celebrity Colombia según Valeria Aguilar?

Tras su eliminación de MasterChef Celebrity Colombia, Valeria Aguilar estuvo en entrevista en el programa matutino ‘Buen día, Colombia’ y allí reveló varios detalles sobre su participación en el reality, además, confesó abiertamente quiénes son los más en esta temporada en la sección de Ana Karina Soto, por esto, mencionó que, para ella, “La más competitiva” de MasterChef Celebrity en sus 10 años es Violeta Bergonzi.

¿Cómo vivió Valeria Aguilar su eliminación en MasterChef Celebrity Colombia?

El último reto de eliminación de MasterChef Celbrity Colombia dejó con el corazón roto a más de un cocinero y miles de televidentes, pues Valeria Aguilar se despidió de la competencia y el resultado de su despedida fue una gran sorpresa para sus compañeros quienes anhelaban que ella se quedara, sin embargo, la creadora de contenido tuvo fallas que ya había presentado anteriormente en otros platos y con su salsa que no quedó en su punto, además del volován reseco, Aguilar se despide de la cocina más importante.

Artículos relacionados La Jesuu Filtran impactante video de cómo sacaron a La Jesuu de su auto tras accidente de tránsito

¿Qué otras revelaciones hizo Valeria Aguilar tras su eliminación de MasterChef Celebrity Colombia?

Además de confesar que para ella Violeta es la más competitiva en la cocina, Valeria mencionó que los más guapos de MasterChef Celebrity Colombia son Raúl Ocampo y Caterin Escobar y recordó a Jorge Herrera como el más bravo de la competencia.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia Así reaccionó Valeria Aguilar cuando le preguntaron por Raúl Ocampo en entrevista tras MasterChef

Por otra parte, Valeria Aguilar respondió detalles sobre su relación con el actor Raúl Ocampo y dejó claro que son más que amigos, “son como hermanos”, pues con esto, la creadora de contenido les pone fin a los rumores de su cercanía romántica con el actor y en televisión nacional revela que con Ocampo, junto a Valentina Taguado, cocinaron una buena amistad en los fogones del reality.