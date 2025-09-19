Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Fan acusa a Christian Nodal de mirarla toda la noche durante reciente concierto

A través de redes sociales, la joven seguidora compartió el video en el que, según ella, Christian Nodal la habría mirado en varias oportunidades.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Christian Nodal acepta el premio al Mejor Álbum Ranchero/Mariachi.
Fan de Christian Nodal asegura que el cantante estuvo mirándola durante concierto. Foto | VALERIE MACON.

En las últimas horas, el nombre de Christian Nodalestuvo en el ojo del huracán luego de que una seguidora encendiera las redes sociales y asegurara que, supuestamente, el cantante no dejó mirarla a lo largo de su presentación.

¿Por qué Christian Nodal está nuevamente en el centro de la polémica?

El momento, que tuvo lugar el pasado 15 de septiembre en Morelia, rápidamente ha causado revuelo entre los internautas, pues hay quienes coincidieron con la joven, y otros, en cambio, no estuvieron de acuerdo con su afirmación.

En el video, que empezó a circular en redes sociales, la usuaria de la red social TikTok, hizo un recuento de las veces en las que, según ella, el artista miraba justamente hacia donde estaba ubicada.

Allí, la joven también reveló que Nodal en varias oportunidades lanzó besos, saludos y hasta un sombrero que su mamá logró atrapar en el aire en medio de la multitud, situación que además dejó a una mujer con una lesión en el rostro, pues también intentó quedarse con este obsequio.

Christian Nodal asiste a los Premios de la Música Latinoamericana 2019.
La razón por la que Christian Nodal está en el ojo del huracán. Foto | Frazer Harrison.

¿Christian Nodal causó revuelo por fijarse en una seguidora durante concierto?

Cabe mencionar que el concierto que se realizó en Morelia, se dio como un preámbulo a las celebraciones patrias que llevaron a que cientos de personas se dieran cita en este lugar.

Christian Nodal se presenta en el escenario durante las Latin GRAMMY Acoustic Sessions con Christian Nodal
Christian Nodal en el ojo del huracán tras acusación de una fan. Foto | Alberto E. Rodriguez.

A raíz del incidente, los internautas han traído a la conversación las recientes declaraciones en donde el artista dio a entender que es un alma enamorada, por lo que no es extraño que se den este tipo de escenas mientras ofrece sus shows.

¿Por qué querían cancelar el concierto de Christian Nodal?

En medio de la polémica que generó esta grabación, es importante destacar que, días atrás dicha presentación también fue motivo de malestar entre los habitantes de esta región, quienes solicitaron de manera contundente la cancelación de su concierto, esto como una muestra de rechazo por los escándalos que rondan su vida personal, puntualmente su pasada relación con Cazzuy su matrimonio con Ángela Aguilar.

Contra todo pronóstico, el mexicano logró presentarse ante una multitud de personas que esperaban expectantes su llegada y que, por su puesto, cantaron a todo pulmón cada uno de sus éxitos.

 

