Galilea Montijo vivió un incómodo momento con Leonardo DiCaprio tras su visita a México

Leonardo DiCaprio visitó recientemente la Ciudad de México acompañado de otros reconocidos actores para promocionar la película ‘Una batalla tras otra’.

¿Qué ocurrió entre Leonardo DiCaprio y Galilea Montijo?

La cita incluyó alfombra roja y una presentación en el Monumento a la Revolución de la ciudad donde los actores compartieron algunos momentos con medios y fanáticos.

El incómodo momento entre Galilea Montijo y Leonardo DiCaprio en CDMX. (Foto: AFP)

Fue en este escenario donde Galilea Montijo, la presentadora estrella, intentó acercarse al protagonista de Hollywood para conseguir una fotografía, pero el intento no tuvo éxito.

Según contó la presentadora en el programa Hoy, DiCaprio estaba ocupado atendiendo una llamada telefónica y no fue posible concretar el retrato.

“Ayer estuvo Leonardo DiCaprio y qué creen, me aplicó la de que estaba en llamada. Es Leo, puede hacer lo que quiera, pero me partió el corazón”, relató la conductora frente a las cámaras de Televisa.

Aunque la situación pudo parecer incómoda, Montijo destacó que no se rindió y logró tomarse una foto con Benicio del Toro.

Galilea Montijo tras desaire de Leonardo DiCaprio. (Foto: AFP)

El actor presentó en México su marca de mezcal Perro Verde y, según la conductora, mostró gran disposición para atender a sus seguidores.

“Fue muy caballero, estaba con una pareja que quería una foto y les dijo: ‘Después de la señora con mucho gusto’. Ese detalle me pareció increíble”, narró Montijo, quien compartió lo sucedido con humor y naturalidad en televisión nacional.

La anécdota rápidamente llamó la atención en redes sociales, donde usuarios comentaron el contraste entre el gesto reservado de DiCaprio y la actitud cercana de Benicio del Toro durante su paso por la capital mexicana.

¿Cuándo llega la película de Leonardo DiCaprio a México?

Una batalla tras otra, dirigida por Paul Thomas Anderson, llegará a los cines mexicanos y a Colombia el próximo 25 de septiembre.

DiCaprio la describió como una de las producciones más grandes de su carrera, con acción, comedia y una historia que busca conectar con un público diverso.

Paralelamente, Galilea Montijo también fue noticia por su look en La casa de los famosos México. Horas antes de la gala de nominación, su stylist confeccionó un vestido de inspiración griega con retazos de tela y una liga para el cabello.