María Antonieta de las Nieves reaparece tras problemas de salud: “Viva México”

La actriz María Antonieta de las Nieves mostró señales de mejoría al reaparecer en redes con motivo de las fiestas patrias.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
María Antonieta de las NIeves reaparece tras problemas de salud
¿Cómo celebró María Antonieta de las Nieves la independencia de México? | Foto creada con IA

María Antonieta de las Nieves se ha posicionado como una de las actrices más destacadas en el mundo de la actuación por su icónico papel de ‘La Chilindrina’ en la producción internacional ‘El Chavo del 8’.

Además, la actriz se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras las complicaciones de salud que presentó hace algunas semanas, tal como lo reveló de manera oficial en sus redes sociales.

¿Cuál fue la última aparición de María Antonieta de las Nieves en sus redes sociales?

Es clave mencionar que María Antonieta de las Nieves ha demostrado tener un mejor semblante de salud, tal como lo ha demostrado en todas sus plataformas digitales, en la que ha tenido una progresiva mejoría.

María Antonieta de las NIeves reaparece tras problemas de salud
¿Cómo luce María Antonieta de las Nieves en la actualidad? | Foto AFP: Yuri Cortez

Recientemente, la actriz compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 700 mil seguidores celebrando por lo alto el nombre de su país, expresando las fiestas patrias de la independencia de México, las cuales se llevaron a cabo el pasado 16 de septiembre:

“Que no falten los antojitos, la música y la alegría porque somo un país lleno de tradiciones hermosas que hay que celebrar con orgullo y mucha diversión. Un abrazo enorme a todos mis amigos y seguidores en esta noche mexicana con su familia”, añadió María Antonieta.

En el video se refleja que María Antonieta no solo tiene un buen semblante de salud, sino que también, lució un traje típico mexicano en el que tuvo la oportunidad en demostrar lo orgullosa en celebrar esta importante fecha en su país natal.

¿Cuál fue la causa por la que María Antonieta de las Nieves atravesó complicaciones de salud?

Recordemos que hace unas semanas, María Antonieta de las Nieves se convirtió en tendencia mediática al demostrar que atravesó por múltiples complicaciones de salud.

María Antonieta de las NIeves reaparece tras problemas de salud
¿Por qué María Antonieta de las Nieves estuvo grave de salud? | Foto AFP: Alfredo Estrella

La causa principal por la que su salud se vio principalmente afectada fue por una deshidratación que le bajó el sodio. Sin embargo, gracias a la recuperación que tomó por parte de especialistas médicos, ha demostrado una gran mejora de salud en donde ha tenido la oportunidad de seguir llevando a cabo cada uno de sus proyectos.

