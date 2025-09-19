Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Demon Slayer desata tendencia viral con el curioso término “muchacha antigua”

La nueva película de Demon Slayer trajo consigo un curioso término que hoy causa furor en redes sociales.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Qué significa el curioso término “muchacha antigua” en Demon Slayer?
“Muchacha antigua”: el insólito término de Demon Slayer que se volvió viral. (Foto AFP: Richard A. Brooks).

La fiebre por Demon Slayer no solo llegó a los cines de Latinoamérica, sino también a las redes sociales en donde uno de sus diálogos más inesperados y graciosos de esta primera entrega de tres, dejó un curioso término que hoy causa furor entre los internautas: “muchacha antigua”.

Artículos relacionados

¿Cuándo se estrenó Demon Slayer en las salas de cine de Latinoamérica?

El pasado jueves 11 de septiembre llegó a los cines de Colombia la primera de las tres películas que pondrán fin al anime Demon Slayer titulada ‘Infinity Castle’ desatando gran furor entre los fanáticos que no dudaron en correr a las salas para ser los primeros en verla.

Y es que a tan solo unos pocos días de su estreno Demon Slayer ha logrado romper varios récords de recaudación para una película de anime, logrando aproximadamente US$ 70 millones a nivel nacional y desbancar a Titanic en Japón, al superar las cifras de recaudación en un tiempo significativamente menor.

¿Qué significa el curioso término “muchacha antigua” en Demon Slayer?

Pocas horas después del estreno, las redes sociales se llenaron de memes, frases y reacciones sobre distintas escenas de la cinta. Sin embargo, hubo un término en particular que se llevó toda la atención en la función doblada al español: “muchacha antigua”.

🚨 Alerta de spoiler 🚨

En una de las escenas, mientras se enfrentan al poderoso Akaza, la Luna Superior Tres, Tanjiro recuerda una conversación con Inosuke. Allí, hablan sobre una técnica legendaria que suprime la malicia y hace que el espíritu de lucha sea prácticamente indetectable para el enemigo.

Artículos relacionados

Pero Inosuke advierte que no todo es perfecto al comparar esa dificultad con una experiencia muy particular en la que terminó soltando la frase que se volvió viral en redes sociales:

“Pero esto tiene una falla: si alguien no tiene malas intenciones conmigo es realmente difícil de detectar, como la muchacha antigua. Le tenía miedo a la muchacha de la antigüedad, aparecía de la nada, se sentaba justo detrás de mí con bolas de arroz”.

Con esta ocurrencia, Inosuke se refiere a una mujer mayor que siempre aparecía de forma inesperada y sin que él pudiera notarla, generando la comparación que ahora hace reír y causar curiosidad a miles de fans en redes.

Su popularidad fue tal que actualmente decenas de mujeres se siente identificadas con este término debido a que al pasar los 30 años ya son consideras personas adultas.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Murio Yaco Monti Talento internacional

Murió el cantante Yaco Monti tras batallar con dura enfermedad

Detalles de la lamentable despedida del artista argentino Yaco Monti a sus 80 años.

Apareció mujer que agredió a joven en Festival Cordillera para pedir disculpas Viral

Mujer ofrece disculpas tras ataque xenófobo en el Festival Cordillera ¡Fue despedida de su trabajo!

El video viral del incidente en el Festival Cordillera generó consecuencias laborales y personales para la mujer involucrada.

montaña rusa Viral

Falleció hombre tras montarse en una montaña rusa del nuevo parque de Universal

Un hombre murió tras subir a la montaña rusa Stardust Racers en el nuevo parque Epic Universe de Universal, en Orlando.

Lo más superlike

Galilea Montijo cuenta el desplante de Leonardo DiCaprio en México Talento internacional

Galilea Montijo vivió un incómodo momento con Leonardo DiCaprio tras su visita a México

Leonardo DiCaprio presentó en México su nueva película y la reconocida presentadora mexicana reveló una sorpresiva anécdota.

Falcao sufrió ansiedad Falcao

Falcao revela que sufrió ansiedad: ¿cómo controlarla, según la IA?

Juliana Calderón, Yaya Muñoz, José Rodríguez Juliana Calderón

Juliana Calderón es directa con la relación de Yaya Muñoz y José Rodríguez: "Todas las noches"

Altafulla, Karina García y Lina Tejeiro Altafulla

Voz de Karina sale en nueva canción de Altafulla con exnovio de Lina Tejeiro

Luis Fernando Hoyos MasterChef Celebrity Colombia

Lo que se sabe del posible reemplazo de Luis Fernando Hoyos en MasterChef Celebrity 2025