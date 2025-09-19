Demon Slayer desata tendencia viral con el curioso término “muchacha antigua”

La fiebre por Demon Slayer no solo llegó a los cines de Latinoamérica, sino también a las redes sociales en donde uno de sus diálogos más inesperados y graciosos de esta primera entrega de tres, dejó un curioso término que hoy causa furor entre los internautas: “muchacha antigua”.

¿Cuándo se estrenó Demon Slayer en las salas de cine de Latinoamérica?

El pasado jueves 11 de septiembre llegó a los cines de Colombia la primera de las tres películas que pondrán fin al anime Demon Slayer titulada ‘Infinity Castle’ desatando gran furor entre los fanáticos que no dudaron en correr a las salas para ser los primeros en verla.

Y es que a tan solo unos pocos días de su estreno Demon Slayer ha logrado romper varios récords de recaudación para una película de anime, logrando aproximadamente US$ 70 millones a nivel nacional y desbancar a Titanic en Japón, al superar las cifras de recaudación en un tiempo significativamente menor.

¿Qué significa el curioso término “muchacha antigua” en Demon Slayer?

Pocas horas después del estreno, las redes sociales se llenaron de memes, frases y reacciones sobre distintas escenas de la cinta. Sin embargo, hubo un término en particular que se llevó toda la atención en la función doblada al español: “muchacha antigua”.

🚨 Alerta de spoiler 🚨

En una de las escenas, mientras se enfrentan al poderoso Akaza, la Luna Superior Tres, Tanjiro recuerda una conversación con Inosuke. Allí, hablan sobre una técnica legendaria que suprime la malicia y hace que el espíritu de lucha sea prácticamente indetectable para el enemigo.

Pero Inosuke advierte que no todo es perfecto al comparar esa dificultad con una experiencia muy particular en la que terminó soltando la frase que se volvió viral en redes sociales:

“Pero esto tiene una falla: si alguien no tiene malas intenciones conmigo es realmente difícil de detectar, como la muchacha antigua. Le tenía miedo a la muchacha de la antigüedad, aparecía de la nada, se sentaba justo detrás de mí con bolas de arroz”.

Con esta ocurrencia, Inosuke se refiere a una mujer mayor que siempre aparecía de forma inesperada y sin que él pudiera notarla, generando la comparación que ahora hace reír y causar curiosidad a miles de fans en redes.

Su popularidad fue tal que actualmente decenas de mujeres se siente identificadas con este término debido a que al pasar los 30 años ya son consideras personas adultas.