Voz de Karina sale en nueva canción de Altafulla con exnovio de Lina Tejeiro

El cantante Altafulla estrenó colaboración musical con el artista Juan Duque, expareja de la actriz Lina Tejeiro, en la que incluyeron a la influenciadora Karina García.

¿Qué canción estrenó Altafulla con exnovio de Lina Tejeiro?

El artista lanzó su canción titulada "Fría" junto a Juan Duque, quien se dio a conocer a nivel nacional luego de su romance con la actriz Lina Tejeiro y que, aunque su relación no prosperó el paisa ha logrado ir consolidando su carrera musical, teniendo varios éxitos.

Los artistas unieron sus talentos y dedicaron a una canción a esa persona que suele ser bastante fría en las relaciones y solo están en algunas ocasiones, siendo un tema dedicado según ellos para quienes suele ser "migajeros".

¿Karina García aparece en la nueva canción de Altafulla con Juan Duque?

La creadora de contenido tuvo una pequeña participación en la canción en la que lanza una frase haciendo referencia al tema, rechazándolos.

"Ay bebé, qué lindo, pero en otra canción bebé, ¿bueno?", dice.

Cabe destacar que, el videoclip aparece también el famoso creador de contenido Rubigol, quien apoyó en su momento a Altafulla en las votaciones en La casa de los famosos Colombia.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la nueva canción de Altafulla con Juan Duque?

Tras la revelación, lograron miles de reacciones con pocas horas de compartida donde los han llenado de elogios por la canción y han destacado la participación de la influenciadora, indicando lo mucho que les gustó dicha sorpresa.

Por ahora, el artista sigue disfrutando del cariño que le están brindando sus fanáticos a su música y en sus diferentes presentaciones en diferentes lugares a nivel nacional.

Asimismo, sigue en relación con Karina García desmintiendo rumores de una posible crisis entre ellos.

