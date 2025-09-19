Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Voz de Karina sale en nueva canción de Altafulla con exnovio de Lina Tejeiro

El artista Altafulla colabora con Juan Duque e incluyen la voz de la influenciadora Karina García.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Altafulla, Karina García y Lina Tejeiro
Altafulla incluye a Karina en canción con Juan Duque/Canal RCN

El cantante Altafulla estrenó colaboración musical con el artista Juan Duque, expareja de la actriz Lina Tejeiro, en la que incluyeron a la influenciadora Karina García.

Artículos relacionados

¿Qué canción estrenó Altafulla con exnovio de Lina Tejeiro?

El artista lanzó su canción titulada "Fría" junto a Juan Duque, quien se dio a conocer a nivel nacional luego de su romance con la actriz Lina Tejeiro y que, aunque su relación no prosperó el paisa ha logrado ir consolidando su carrera musical, teniendo varios éxitos.

Altafulla en nueva canción con Juan Duque

Los artistas unieron sus talentos y dedicaron a una canción a esa persona que suele ser bastante fría en las relaciones y solo están en algunas ocasiones, siendo un tema dedicado según ellos para quienes suele ser "migajeros".

¿Karina García aparece en la nueva canción de Altafulla con Juan Duque?

La creadora de contenido tuvo una pequeña participación en la canción en la que lanza una frase haciendo referencia al tema, rechazándolos.

"Ay bebé, qué lindo, pero en otra canción bebé, ¿bueno?", dice.

Cabe destacar que, el videoclip aparece también el famoso creador de contenido Rubigol, quien apoyó en su momento a Altafulla en las votaciones en La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la nueva canción de Altafulla con Juan Duque?

Tras la revelación, lograron miles de reacciones con pocas horas de compartida donde los han llenado de elogios por la canción y han destacado la participación de la influenciadora, indicando lo mucho que les gustó dicha sorpresa.

Voz de Karina en canción de Altafulla

Por ahora, el artista sigue disfrutando del cariño que le están brindando sus fanáticos a su música y en sus diferentes presentaciones en diferentes lugares a nivel nacional.
Asimismo, sigue en relación con Karina García desmintiendo rumores de una posible crisis entre ellos.

Artículos relacionados

Por otra parte, el artista puertorriqueño J Álvarez lanzó su nuevo sencillo “Velvet Cake”, una propuesta urbana cargada de ritmo y fiesta, ideal para las pistas de baile. Usando la metáfora de un pastel velvet, la canción representa a una persona irresistible que despierta una conexión intensa.

"Velvet Cake” refuerza la vigencia del artista tras su exitosa presentación en Bogotá, confirmando su impacto en el reggaetón y su capacidad para seguir marcando tendencias.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Kali Uchis Talento nacional

Kali Uchis revela que retirará su colaboración con D4vd tras hallazgo de restos en su carro

Kali Uchis anunció que retirará su canción con D4vd tras el hallazgo de restos en el carro del joven cantante.

Hijo de Martín Elías gasta una millonada en el diezmo de la iglesia. Martín Elías

Martín Elías Jr. confesó que se gasta MILLONES en el diezmo

Martín Elías Jr sorprendió al confesar en una entrevista que dona millones de pesos a la iglesia a la que asiste.

Bad Bunny recibe una demanda por seis millones de dólares Bad Bunny

Bad Bunny es demandando por anciano de 84 años que le prestó su "casita", ¿cuánto pide y por qué?

El cantante puertorriqueño, Bad Bunny, fue demandado por el propietario de la casa que se usó como imagen de su último álbum.

Lo más superlike

Falcao sufrió ansiedad Falcao

Falcao revela que sufrió ansiedad: ¿cómo controlarla, según la IA?

El futbolista Falcao tuvo episodios de ansiedad cuando vivió en Bogotá y no sabía cómo gestionarlos.

Juliana Calderón, Yaya Muñoz, José Rodríguez Juliana Calderón

Juliana Calderón es directa con la relación de Yaya Muñoz y José Rodríguez: "Todas las noches"

Murio Yaco Monti Talento internacional

Murió el cantante Yaco Monti tras batallar con dura enfermedad

Luis Fernando Hoyos MasterChef Celebrity Colombia

Lo que se sabe del posible reemplazo de Luis Fernando Hoyos en MasterChef Celebrity 2025

Belinda Peregrin posa a su llegada antes de la Gala BoF 500 en el Hotel Shangri-La de París. Belinda

Belinda encendió las alarmas tras compartir preocupante foto: ¿qué le pasó?