Lo que se sabe del posible reemplazo de Luis Fernando Hoyos en MasterChef Celebrity 2025

Los días pasan y el actor Luis Fernando Hoyos no regresa a la competencia de MasterChef Celebrity, 10 años. De hecho, no se sabe si el artista volverá a pisar el formato de cocina del Canal RCN.

Artículos relacionados Dani Duke Dani Duke fue diagnosticada con preocupante enfermedad autoinmunitaria: esto se sabe

¿Qué pasará con Luis Fernando Hoyos en MasterChef Celebrity?

Hace poco, la presentadora Claudia Bahamón indicó que el actor estaba "muy maluco", pero a la vez sentenció que debería llegar con varios delantales negros acumulados. Sin embargo, como es notoria la ausencia de Luis Fernando Hoyos, empieza a resonar la idea de un reintegro o reemplazo.

El futuro de Hoyos es incierto, aunque varios participantes se refirieron a un posible reintegro e incluso comentaron quién de las celebridades eliminadas debería volver y, por ende, ser el reemplazo de Luis Fernando.

La ausencia de Luis Fernando Hoyos es latente | Foto del Canal RCN.

¿Quién podría reemplazar a Luis Fernando Hoyos en MasterChef Celebrity?

El actor Ricardo Vesga se fue por el lado de que ingresara una nueva persona, quien sería la influencer y exparticipante de La casa de los famosos Colombia Melisa Gate. Luego, otras celebridades hablaron de sus excompañeros y concordaron en que Valeria Aguilar, al ser la más reciente eliminada, debería ser reintegrada a MasterChef Celebrity.

Artículos relacionados Talento nacional Esta fue la última publicación en redes de B-King antes de ser reportado como desaparecido

Por ejemplo, Pichingo y Valentina Taguado concordaron que en el caso en el que Hoyos no vuelva a la competencia, lo más justo sería que fuese reemplazado por Valeria.

Taguado, al ser amiga de la influenciadora paisa, indicó que no es porque la quiera, sino porque salió hace poco del juego y está al nivel de todos en este momento del programa.

Por su parte, Carolina Sabino calificó como complicado el tema de Luis Fernando Hoyos, la actriz lo está esperando. Por ende, señaló que no debería haber un reintegro, pero si tuviese que elegir también sería Valeria.

Varios apuestan por el reintegro de Valeria Aguilar | Foto del Canal RCN.

En la misma línea, Patty Grisales comentó que también apoya a Valeria, mientras que, Nicolás Montero manifestó estar de acuerdo con que vuelva un eliminado de MasterChef dado el caso en el que Luis Fernando Hoyos no lo haga.

Artículos relacionados Epa Colombia ¿Epa Colombia podrá volver a hacer videos en redes sociales tras acuerdo?

Así las cosas, puede que el futuro de Hoyos tambaleé o pronto mejore en el programa culinario, el cual se puede revivir en la app del Canal RCN. Clic aquí.