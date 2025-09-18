¡Ni un postre terminado! Este fue el error de Carolina Sabino y David Sanín en MasterChef Celebrity

La cocina más famosa del país sigue demostrando que no siempre se trata solo de recetas sino también de emociones, miedos e inseguridades que pueden jugar en contra de los participantes.

En esta ocasión los protagonistas fueron David Sanín y Carolina Sabino, quienes enfrentaron un reto de repostería en parejas con un resultado inesperado, pues ambos llegaron frente al jurado de MasterChef Celebrity sin un postre terminado.

Artículos relacionados Talento nacional Famoso actor preocupa al revelar que padece de cáncer: ¿de quién se trata?

¿Qué pasó con Carolina durante la prueba en MasterChef Celebrity?

El reto consistía en que, separados por un muro, debían preparar exactamente el mismo plato dulce, guiándose únicamente por la comunicación verbal, sin embargo, la presión y la falta de coordinación hicieron que ni David ni Carolina pudieran cumplir con el objetivo, dejando en evidencia las dificultades que puede traer la repostería cuando no hay confianza ni calma.

La actriz reconoció que, desde el inicio del reto, sintió inseguridad al enfrentarse a un postre, pues la repostería no es precisamente su fuerte y esa falta de experiencia le generó ansiedad y desconfianza, esto afectó directamente la comunicación con su compañero, pues en varias ocasiones dudó sobre las instrucciones y terminó por perder el ritmo de la preparación.

Aunque intentó mantener la calma, la tensión fue demasiado alta y Carolina llegó frente al jurado con una preparación incompleta, algo que pocas veces se ve en el programa, donde los participantes llegan usualmente con un plato básico.

Artículos relacionados Valentina Taguado ¡Juntas de nuevo! Así fue el reencuentro de Valentina y Valeria tras eliminación en MasterChef Celebrity

¿Por qué David no logró avanzar pese a su experiencia en MasterChef Celebrity?

David partía con cierta ventaja pues había mostrado anteriormente mayor seguridad en la repostería y dominaba más conceptos que Carolina, sin embargo, la presión del reto terminó por jugarle una mala pasada.

La presión y los nervios vencieron a David y Carolina en el reto de repostería. Foto Canal RCN

Su falta de control sobre la situación lo llevó a un colapso que le impidió completar incluso la primera fase de la receta, y al presentarse frente a los jurados, reconoció sus errores y admitió que los nervios lo dominaron por completo.

Este gesto fue valorado, ya que la humildad y el reconocimiento son claves en un concurso donde la autocrítica puede marcar la diferencia entre mejorar o quedar estancado, su mayor aprendizaje en este reto fue aceptar que los temores pueden convertirse en un obstáculo mayor que la falta de técnica.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Aida Victoria sorprendió con mensaje sobre demanda de alimentos tras escándalo amoroso

¿Cómo reaccionaron los jurados ante esta situación en MasterChef Celebrity?

Lo más sorprendente fue la reacción del jurado conformado por Jorge Rausch, Belén Alonso y Nicolás de Zubiría, pues en lugar de lanzar fuertes críticas, optaron por convertir el momento en una reflexión importante para los participantes.

Carolina y David recibieron más reflexión que críticas en MasterChef Celebrity. Foto Canal RCN

En especial Belén Alonso, quien destacó la importancia de que un chef aprenda a ser amigo de sus pensamientos y no dejar que el miedo o la inseguridad controlen sus decisiones.

Tanto David como Carolina recibieron el delantal negro por el resultado de la prueba y fue el momento preciso para que el jurado les recordara que este tropiezo debía verse como una oportunidad de aprendizaje y recalcaron que la cocina también enseña lecciones de vida como manejar la presión y confiar en uno mismo, pues son detalles claves y tan importantes como la técnica.