Este es el polémico video de Caterin Escobar y Mario Yepes que generó críticas en redes

Un video de Caterin Escobar y Mario Yepes generó revuelo en redes: humor, romance, polémica y una reacción que dividió opiniones.

Sharik Guzmán
Caterin Escobar, Mario Yepes
Caterin Escobar y Mario Yepes: Así empezó su romance | Foto Canal RCN

Esta temporada de MasterChef Celebrity no solo ha dejado momentos inolvidables en la cocina, sino también vínculos que se trasladan más allá de las grabaciones.

Entre ellos, el de Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes, quienes, aunque ya no hacen parte de la competencia, siguen dando de qué hablar. Esta vez lo hicieron al publicar un video que confirmó lo que muchos sospechaban, están disfrutando de una relación que combina risas, complicidad y polémica.

¿Cuál fue el video de Mario Yepes y Caterin Escobar que causó revuelo en redes sociales?

El video fue compartido desde la cuenta de Instagram de Caterin Escobar, recordada por su papel en diferentes novelas colombianas, allí Caterin decidió bromear con el exfutbolista de la Selección Colombia presentándolo como su “novio actual”.

La frase dicha en un tono de humor generó la reacción inmediata reacción Yepes, quien no tardó en responder con firmeza y humor, dejando claro que no le gustó del todo la manera en la que lo llamó, y aunque para algunos se trató de un intercambio divertido y natural entre pareja, el gesto del exfutbolista abrió la puerta a múltiples interpretaciones.

“Respétame, hombre. No me pongas en esas”, expresó.

Dejando claro que no le gustó del todo la manera en la que lo llamó. Aunque para algunos se trató de un intercambio divertido y natural entre pareja, el gesto del exfutbolista abrió la puerta a múltiples interpretaciones.

¿Qué dijeron los seguidores de Mario Yepes y Caterin Escobar tras el video?

Las redes sociales no tardaron en reaccionar, y muchos seguidores celebraron lo que consideran una confirmación de la relación entre ambos y expresaron su entusiasmo al verlos compartir tiempo juntos por fuera del set del reality.

Caterin Escobar y Mario Yepes comparten foto tras la salida de él de MasterChef
Caterin Escobar encendió rumores al llamar “novio” a Mario Yepes en un video. Foto Canal RCN

Sin embargo, no todos lo tomaron con humor, varios usuarios consideraron que la respuesta de Yepes fue innecesariamente brusca y que su tono dejaba un aire de incomodidad, demostrando que la opinión del público está dividida.

¿Qué significa esta confirmación en la relación de Mario Yepes y Caterin Escobar?

Lo cierto es que la interacción entre Caterin y Mario Yepes reflejan la espontaneidad de una pareja que no teme mostrarse tal y como es, pues para algunos fue un gesto cariñoso con un toque de ironía y para otros un comentario fuera de lugar que activó las alarmas.

Caterin Escobar, Mario Yepes
Caterin Escobar presentó a Mario Yepes como su “novio actual” | Foto Canal RCN

Más allá de las críticas, el video dejó claro que ambos están compartiendo tiempo de calidad, disfrutando de vacaciones y de un espacio personal que trasciende la pantalla.

La polémica, al final, puede ser solo un efecto colateral de mostrarse auténticos en una plataforma que magnifica cada palabra y cada gesto, pero lo que si es seguro es que su relación seguirá siendo centro de atención, ya sea por los momentos de complicidad que comparten o por las reacciones que generen entre los seguidores que no se pierden detalle de sus vidas.

