Violeta y Alejandra ganaron una ventaja secreta en MasterChef ¿A quién ayudarán?

La competencia sigue avanzando y cada reto en MasterChef Celebrity se convierte en una verdadera prueba de comunicación, técnica y trabajo en equipo.

Esta vez los participantes se enfrentaron a un reto de repostería con un giro clave en el que un muro los separaba obligándolos a cocinar a ciegas y coordinarse únicamente a través de la voz, una prueba que fue exitosa para Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia ¿Valentina Taguado, Raúl Ocampo y Luis Fernando Hoyos regresarán a MasterChef Celebrity?

¿Cómo lograron Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila destacarse en un reto tan complicado en MasterChef Celebrity?

Entre tensiones, risas y algunos tropiezos, Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila fueron las grandes protagonistas de la noche, pues su preparación unió la frescura del sabor a maracuyá y la intensidad del chocolate, acercándose en similitud a lo solicitado por los jurados y superando a las otras parejas.

Aunque tuvieron un par de diferencias con pequeños detalles como el color de la masa o la decoración del plato, su trabajo fue el más exacto y eso las convirtió en las ganadoras del reto.

La clave estuvo en la comunicación constante y aunque la repostería exige precisión milimétrica, ambas concursantes se concentraron en escucharse y en transmitir con claridad cada paso de la receta.

Violeta demostró paciencia para guiar y corregir, mientras que Alejandra aportó confianza y ritmo para no perder tiempo, esa coordinación que no siempre se da fácilmente en un reto en parejas fue la clave que marcó la diferencia en el resultado.

Y aunque no fue completamente idéntico, reflejaba una propuesta armoniosa y lo suficientemente parecida como para impresionar al jurado conformado por Jorge Rausch, Belén Alonso y Nicolás de Zubiría.

Artículos relacionados Talento nacional Famoso actor preocupa al revelar que padece de cáncer: ¿de quién se trata?

¿Qué revelaba la ventaja secreta que ganaron Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila en MasterChef Celebrity?

Al momento de pasar al frente para recibir el reconocimiento, la emoción aumentó cuando los jurados entregaron el sobre con la ventaja, pues esta vez no podían quedársela para sí mismas.

El beneficio debía ser cedido a uno de sus compañeros, y la sorpresa mayor llegó cuando al leerlo en público descubrieron que se trataba de cinco minutos adicionales en la cocina para el próximo reto.

La ventaja secreta debía ser cedida y las ganadoras eligieron apoyar a David Sanín. Foto Canal RCN

Con alegría y cariño, Violeta y Alejandra decidieron que el beneficiado sería David Sanín, una decisión que fue recibida con aplausos entre los participantes, especialmente porque durante el reto de hoy, David no había logrado tener un buen desempeño al presentarse sin un plato finalizado frente al jurado.

Para David, quedarse con esa ventaja representó un respiro para continuar con fuerza en la competencia y reivindicarse con su desempeño personal en el próximo reto de cocina.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Aida Victoria sorprendió con mensaje sobre demanda de alimentos tras escándalo amoroso

¿Cómo recibió David Sanín este inesperado apoyo en MasterChef Celebrity?

La reacción de David fue de completa gratitud, y con una sonrisa de alivio agradeció a Violeta y Alejandra por confiar en él y darle ese impulso en un momento clave de la competencia.

Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila conquistaron al jurado en un reto de repostería con giro inesperado. Foto Canal RCN

Reconoció que la repostería lo había puesto en aprietos y aseguró que aprovechará cada segundo extra en la siguiente prueba para demostrar todo su potencial, una experiencia que dejó claro que en MasterChef Celebrity no solo cuentan las habilidades culinarias sino también la capacidad de reconocer las fortalezas y debilidades de cada participante.