Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

Belinda encendió las alarmas tras compartir preocupante foto: ¿qué le pasó?

A través de su cuenta de Instagram, la cantante Belinda reveló detalles de su estado de salud y confirmó si podrá asistir a sus presentaciones.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Belinda Peregrin posa a su llegada antes de la Gala BoF 500 en el Hotel Shangri-La de París.
Belinda preocupó en redes tras sufrir lesión. Foto | Geoffroy Van Der Hasselt.

En las últimas horas, la cantante Belinda encendió las alarmas entre sus seguidores tras compartir una preocupante fotografía en la que reveló que sufrió una lesión aparentemente grave en una de sus rodillas.

Artículos relacionados

¿Qué le pasó a Belinda y por qué reapareció con una lesión en sus rodillas?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la artista acumula millones de seguidores, esta vez apareció y no con buenas noticias, pues dio a conocer por medio de una fotografía en donde se puede apreciar su pierna mientras recibe atención médica.

Artículos relacionados

Según lo comentó la intérprete, sufrió una rotura de menisco, un daño en el cartílago de la rodilla que puede generar dolor, inflamación y dificultad para mover la articulación con normalidad.

Artículos relacionados

Aunque la mexicana no reveló detalles de lo ocurrido, sí genero preocupación no solo por su estado de salud, sino también por sus compromisos laborales.

Belinda asiste al estreno mundial de "Baywatch" de Paramount Pictures
La razón por la que Belinda encendió las alarmas en redes. Foto | Jason Koerner.

¿Qué dijo Belinda sobre su estado de salud tras sufrir una lesión en su rodilla?

A raíz de este incidente, la misma artista decidió pronunciarse por este mismo medio, y aclarar qué pasará en los próximos días, incluso si podrá presentarse en unos sus shows más esperados.

Belinda sonríe tras presentar su colección 'Pop Star' realizada en colaboración con la marca colombiana Studio F
Belinda encendió las alarmas con preocupante foto. Foto | Canal RCN.

“Para todos lo que preguntan si estaré en las funciones de mentiras, la respuesta es sí claro, ese es un compromiso súper importante y estaré bien para dar lo mejor de mí”, escribió la cantante mostrándose al mismo tiempo muy positiva por lo que se viene.

Así mismo, quiso aprovechar esta situación para dejarles una sentida reflexión a sus fans, y que no todo es tan fácil como a veces parece, pues detrás de lo que muchos ven en el escenario y en redes, hay mucho esfuerzo y sacrificio, sin embargo, insistió en que estará bien para ofrecer las mejores funciones y dar su 100%.

Finalmente, Belinda expresó su inmensa gratitud hacia quienes le han expresado su amor por medio de mensajes en donde se han mostrado preocupados por su condición, “los amo mucho y gracias a todos por sus mensajitos de amor y apoyo”, concluyó.

Por ahora, muchos desean pronta recuperación a la artista, a quien desean ver sana y más recargada que nunca sobre los escenarios.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de México

Acusan a Ángela Aguilar de copiar carteles a Cazzu en pleno concierto Ángela Aguilar

Ángela Aguilar: acusan a sus fans de imitar carteles del Fan Project de Cazzu, ¿qué pasó?

Fans de Ángela Aguilar fueron señalados de copiar carteles similares al Fan Project que Cazzu recibió en Argentina.

María Antonieta de las NIeves reaparece tras problemas de salud María Antonieta de las Nieves

María Antonieta de las Nieves reaparece tras problemas de salud: “Viva México”

La actriz María Antonieta de las Nieves mostró señales de mejoría al reaparecer en redes con motivo de las fiestas patrias.

Christian Nodal posa en la sala de prensa con los premios a "Mejor Álbum Ranchero/Mariachi" y "Mejor Canción Regional Mexicana". Christian Nodal

Esta sería la razón por la que Christian Nodal no asistió al cumpleaños de su hija

El pasado 15 de septiembre, se llevó a cabo la celebración del cumpleaños número 2 de Inti, la hija del cantante Christian Nodal.

Lo más superlike

Los Jonas Brothers estarán en 'Camp Rock 3', pero sin Demi Lovato Viral

Camp Rock 3: Disney anuncia el regreso de la película con los Jonas Brothers, pero sin Demi Lovato

La película que lanzó a los Jonas Brothers a la fama tendrá tercera entrega, y Disney ya confirmó el elenco en sus redes sociales.

De la polémica al trend: nace la protesta de ‘Los Brayans’ contra Petro Viral

Influencer realizó protesta de ‘Los Brayans’ tras palabras del presiente de Colombia

Karina García y la Liendra durante su participación en La casa de los famosos Colombia 2025 . Karina García

La Liendra anunció que le apostará a Karina en el ring: ¿de cuánto es la apuesta?

Justin Bieber Justin Bieber

Justin Bieber logra histórico pago millonario en Coachella 2026: así lo consiguió

Elizabeth Loaiza confesó que padeció Tinnitus Salud

Elizabeth Loaiza confesó que padeció Tinnitus: ¿en qué consiste esta enfermedad?