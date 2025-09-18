Belinda encendió las alarmas tras compartir preocupante foto: ¿qué le pasó?

En las últimas horas, la cantante Belinda encendió las alarmas entre sus seguidores tras compartir una preocupante fotografía en la que reveló que sufrió una lesión aparentemente grave en una de sus rodillas.

¿Qué le pasó a Belinda y por qué reapareció con una lesión en sus rodillas?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la artista acumula millones de seguidores, esta vez apareció y no con buenas noticias, pues dio a conocer por medio de una fotografía en donde se puede apreciar su pierna mientras recibe atención médica.

Según lo comentó la intérprete, sufrió una rotura de menisco, un daño en el cartílago de la rodilla que puede generar dolor, inflamación y dificultad para mover la articulación con normalidad.

Aunque la mexicana no reveló detalles de lo ocurrido, sí genero preocupación no solo por su estado de salud, sino también por sus compromisos laborales.

La razón por la que Belinda encendió las alarmas en redes. Foto | Jason Koerner.

¿Qué dijo Belinda sobre su estado de salud tras sufrir una lesión en su rodilla?

A raíz de este incidente, la misma artista decidió pronunciarse por este mismo medio, y aclarar qué pasará en los próximos días, incluso si podrá presentarse en unos sus shows más esperados.

Belinda encendió las alarmas con preocupante foto. Foto | Canal RCN.

“Para todos lo que preguntan si estaré en las funciones de mentiras, la respuesta es sí claro, ese es un compromiso súper importante y estaré bien para dar lo mejor de mí”, escribió la cantante mostrándose al mismo tiempo muy positiva por lo que se viene.

Así mismo, quiso aprovechar esta situación para dejarles una sentida reflexión a sus fans, y que no todo es tan fácil como a veces parece, pues detrás de lo que muchos ven en el escenario y en redes, hay mucho esfuerzo y sacrificio, sin embargo, insistió en que estará bien para ofrecer las mejores funciones y dar su 100%.

Finalmente, Belinda expresó su inmensa gratitud hacia quienes le han expresado su amor por medio de mensajes en donde se han mostrado preocupados por su condición, “los amo mucho y gracias a todos por sus mensajitos de amor y apoyo”, concluyó.

Por ahora, muchos desean pronta recuperación a la artista, a quien desean ver sana y más recargada que nunca sobre los escenarios.