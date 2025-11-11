Beéle revoluciona la alfombra roja con un look elegante y futurista que desató furor en redes

Desde que pisó la alfombra roja en España, Beéle dejó claro que no iba a pasar desapercibido.

Beéle renueva su imagen y recibe una ola de comentarios. (Foto Beéle - Romain Maurice/AFP)

El cantante colombiano, conocido por su estilo urbano y su voz melódica, sorprendió a sus seguidores con un look que rompió esquemas y estalló las redes sociales.

¿Cómo era el look de Beéle en LOS40 Music Awards Santander 2025?

Vestido con un traje negro de corte impecable, gafas transparentes que le daban un aire futurista y su cabello largo peinado hacia atrás, Beéle se convirtió en una de las apariciones más comentadas de LOS40 Music Awards Santander 2025.

Beéle mencionó que su atuendo fue diseñado especialmente para la ocasión, buscando reflejar una mezcla entre elegancia y Flow.

Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar, muchos aplaudieron el estilo serio de Beéle para la ocasión, mientras otros lo criticaron por tener aspecto de “tía”.

Pero, según el cantante, este año ha sido de muchos cambios y en la imagen también lo quiere reflejar.

¿Cómo le fue a Beéle en los premios de LOS40 Music Awards Santander 2025?

Más allá de su impactante look, Beéle tuvo una noche inolvidable: ganó el premio a Mejor Álbum Latino por su disco "Borondo", una producción que ha sido un fenómeno en plataformas de streaming, acumulando más de 5.6 billones de reproducciones en todo el mundo.

Este reconocimiento marca un hito en su carrera, consolidando su lugar como uno de los artistas latinos más influyentes del momento.

La gala, celebrada el 7 de noviembre en el Roig Arena de Valencia, reunió a grandes figuras de la música internacional como Ed Sheeran, Rosalía y Emilia, pero Beéle logró destacar tanto por su talento como por su estilo.

El disco "Borondo" no es solo un éxito comercial, es también una muestra de la evolución artística de Beéle.

Lanzado a principios de 2025, el álbum mezcla sonidos urbanos con ritmos caribeños, afrobeat y elementos de pop latino, consolidando un estilo propio que ha conectado con audiencias globales.

Además, Borondo ha sido certificado Cuádruple Platino en varios países de América Latina y Europa, y ha liderado rankings en plataformas como Spotify, Apple Music y YouTube.

Su sencillo “Lo Que Nunca Te Dije” se mantuvo durante semanas en el Top 10 global, y su videoclip superó los 300 millones de visualizaciones.

El reconocimiento en LOS40 Music Awards Santander 2025 llega en un momento clave para el artista barranquillero.

Según declaró en entrevistas posteriores a la gala, este premio representa el fruto de años de trabajo, de creer en un sonido distinto y de no tener miedo a experimentar.