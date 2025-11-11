Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Alofoke perdió el control y quebró un jarrón de vidrio mientras Melissa y Mariana lo veían | VIDEO

Alofoke se molestó en vivo y lanzó el jarrón sin medir las consecuencias, el video se volvió viral en redes sociales.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Melissa Gate, Mariana Zapata
Alofoke perdió el control y quebró un jarrón de vidrio mientras Melissa y Mariana lo veían | Foto del Canal RCN.

Avanzan los realities de República Dominicana, uno de ellos es La casa de Alofoke del que se está hablando en redes sociales en Colombia.

¿Por qué se habla en Colombia de La casa de Alofoke?

El motivo por el que el mencionado reality del país del Caribe está dando para ser mencionado en Colombia se debe a que las influencers Melissa Gate y Mariana Zapata se encuentran siendo parte de esta producción.

Artículos relacionados

La primera que ingresó fue Mariana, días después llegó Melissa; ambas son examigas y protagonizaron una álgida discusión frente a las cámaras en vivo.

No obstante, el altercado fue mínimo en comparación con una acción que hizo Alofoke, el productor y dueño del reality, quien se descontroló frente a los participantes.

Mariana Zapata, Melissa Gate
Mariana Zapata y Melissa Gate están llamando la atención en Colombia | Foto del Canal RCN.

¿Qué sucedió con Alofoke y el jarrón de vidrio?

De un momento para el otro, Alofoke se molestó. Estaba sentado frente a los participantes, entre ellos Mariana Zapata y Melissa Gate, sus gestos demostraron que se encontraba inconforme tras altercados, ahí fue cuando decidió levantarse y tomó un jarrón de vidrio que lanzó contra la pared y, por obvias razones, se quebró.

De inmediato, fueron notorias las reacciones de asombro e incluso hasta alguien gritó y le preguntaron a Alofoke qué le pasó. El productor dominicano hizo caso omiso y se fue, mientras que, todos se quedaron en silencio.

Artículos relacionados

A continuación, el video de Alofoke perdiendo el control:

¿Qué opinó el público de Alofoke?

La atípica situación ocurrida por el productor dominicano se viralizó en las distintas redes sociales, especialmente TikTok, lo que generó reacciones y comentarios de todo tipo.

Por ejemplo, un internauta justificó que la actitud del hombre fue porque la transmisión en vivo se habría caído por un segundo y se afectó el Récord Guinness.

Artículos relacionados

No obstante, hay quienes no le ven justificación a lo que hizo Alofoke, ya que escribieron que les parece una falta de respeto por más dueño que pueda ser del reality.

La casa de Alofoke es controversial, pues a diferencia de, por ejemplo, La casa de los famosos Colombia, las reglas son más flexibles y eso cambia la dinámica del juego de convivencia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La emotiva imagen de Valentina Taguado con Alejandra Urrea que conquistó a sus seguidores Valentina Taguado

Valentina Taguado dedicó un emotivo mensaje a Alejandra Urrea: “Todo lo que está bien en la vida”

Valentina Taguado compartió una emotiva foto con Alejandra Urrea y Johana Velandia tras ¿Qué hay pa’ dañar?

Feid cocincide con su exnovia en medio de los rumores de su separación. Feid

El reencuentro de Feid con su ex, tras rumores de su separación con Karol G

Se viralizó un video en donde se ve a Feid coincidir con su exnovia, en medio de su supuesta separación con Karol G.

Ex de Aida Victoria Merlano revoluciona las redes al comer perros calientes de 6mil pesos. Aída Victoria Merlano

Expareja de Aida Victoria Merlano recibió críticas por comer perro caliente con camiseta de lujo

Juan David Tejada, ex de Aida Victoria Merlano, fue grabado en una escena que desató críticas y memes en redes sociales.

Lo más superlike

Yeferson Cossio con varicocele Yeferson Cossio

¿Qué es varicocele, enfermedad por la que Yeferson Cossio no puede tener hijos?

El influenciador Yeferson Cossio reveló a sus fanáticos que le dio varicocele como en tres ocasiones.

Detienen a Devyn Michaels tras ser la sospechosa de la muerte de su expareja Viral

Detienen a actriz de contenido para adultos, sospechosa de la trágica muerte de su expareja

Descubre cuándo será el gran estreno de ‘La Sustituta’ Producciones RCN

La Sustituta: descubre cuándo se estrenará la producción de suspenso del Canal RCN que atrapará a todos

Beéle revoluciona las redes con su cambio de look. Talento nacional

Beéle revoluciona la alfombra roja con un look elegante y futurista que desató furor en redes

Olivia Culpo y Mario Lopez hablan en el escenario del certamen Miss Universo 2021 en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino. Talento internacional

Escándalo internacional: arrestan al director de Miss Universo México en Tailandia