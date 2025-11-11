Alofoke perdió el control y quebró un jarrón de vidrio mientras Melissa y Mariana lo veían | VIDEO

Avanzan los realities de República Dominicana, uno de ellos es La casa de Alofoke del que se está hablando en redes sociales en Colombia.

¿Por qué se habla en Colombia de La casa de Alofoke?

El motivo por el que el mencionado reality del país del Caribe está dando para ser mencionado en Colombia se debe a que las influencers Melissa Gate y Mariana Zapata se encuentran siendo parte de esta producción.

La primera que ingresó fue Mariana, días después llegó Melissa; ambas son examigas y protagonizaron una álgida discusión frente a las cámaras en vivo.

No obstante, el altercado fue mínimo en comparación con una acción que hizo Alofoke, el productor y dueño del reality, quien se descontroló frente a los participantes.

Mariana Zapata y Melissa Gate están llamando la atención en Colombia | Foto del Canal RCN.

¿Qué sucedió con Alofoke y el jarrón de vidrio?

De un momento para el otro, Alofoke se molestó. Estaba sentado frente a los participantes, entre ellos Mariana Zapata y Melissa Gate, sus gestos demostraron que se encontraba inconforme tras altercados, ahí fue cuando decidió levantarse y tomó un jarrón de vidrio que lanzó contra la pared y, por obvias razones, se quebró.

De inmediato, fueron notorias las reacciones de asombro e incluso hasta alguien gritó y le preguntaron a Alofoke qué le pasó. El productor dominicano hizo caso omiso y se fue, mientras que, todos se quedaron en silencio.

A continuación, el video de Alofoke perdiendo el control:

¿Qué opinó el público de Alofoke?

La atípica situación ocurrida por el productor dominicano se viralizó en las distintas redes sociales, especialmente TikTok, lo que generó reacciones y comentarios de todo tipo.

Por ejemplo, un internauta justificó que la actitud del hombre fue porque la transmisión en vivo se habría caído por un segundo y se afectó el Récord Guinness.

No obstante, hay quienes no le ven justificación a lo que hizo Alofoke, ya que escribieron que les parece una falta de respeto por más dueño que pueda ser del reality.

La casa de Alofoke es controversial, pues a diferencia de, por ejemplo, La casa de los famosos Colombia, las reglas son más flexibles y eso cambia la dinámica del juego de convivencia.