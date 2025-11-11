El reencuentro de Feid con su ex, tras rumores de su separación con Karol G

Desde septiembre han surgido los rumores sobre la supuesta ruptura de la relación entre Feid y Karol G, sin embargo, hasta el momento, ninguno de los dos artistas ha salido ha hablar públicamente del tema.

¿Cómo nacieron los rumores de la supuesta separación de Feid y Karol G?

Desde agosto del presente año, Feid no volvió a darle me gusta a las publicaciones de Karol G y también dejó de comentar todo lo compartía la artista, desde entonces, empezaron a surgir los rumores de que habrían terminado su relación.

El reencuentro de Feid con su exnovia genera comentarios en redes. (AFP / Mike Coppola)

Además, los cantantes no volvieron a coincidir juntos en eventos o a salir públicamente, pues antes iban juntos a encuentro de artistas, pero también se presumían en sus rede sociales y ahora, ni eso ocurre.

Esta lejanía empezó a dejar dudas en sus seguidores, quienes desde entonces han seguido los pasos de los artistas para ver si hay alguna pista que pruebe que su relación se sigue manteniendo.

¿Ha habido pistas que pruebe la supuesta ruptura entre Feid y Karol G?

Aunque nada sea confirmado, hay pistas de que puedan seguir juntos, pero también otras que revelarían que no, pues para la primera semana de octubre, Karol G habría mencionado que su canción ‘Verano Rosa’ ocupa el número 13 de su álbum Tropicoqueta, porque es su dígito favorito y la canción está inspirada en lo que le hace sentir “esa persona”, o sea, Feid.

Teniendo en cuenta las palabras de Carolina, ella habla en tiempo presente al expresar lo que le hace sentir Salomón y esta habría sido una pista contundente sobre lo que “sigue” sintineod por el cantante.

Además, hablando de este número, el Ferxxo publicó una foto con este dígito y esto le dio algo de tranquilidad a sus seguidores, quienes siguen manteniendo la esperanza de que los cantantes siguen juntos.

Por otro lado, durante los últimos días de octubre, Karol estuvo en México haciendo el lanzamiento de su tequila y se le vio cantando despechada, lo que aumentó los rumores de que estaría triste por terminar con Feid.

¿Cómo fue el momento en el que Feid coincidió con su exnovia en medio de los rumores de ruptura con Karol G?

El inesperado reencuentro de Feid con su exnovia. (AFP / Dia Dipasupil)

Durante el segundo fin de semana de noviembre, en España se llevaron a cabo unos premios que homenajeaban a los cantantes del mundo y allí, Feid recibió un premio, sin embargo, lo que llamó la atención es que estaba siendo observado por una de sus exnovias.

Se trata de Nicole Betancur, la paisa que duró un buen tiempo siendo novia del artista, antes de su relación con Karol G.

De hecho, la paisa está casada con el reconocido artista español Rels B, quien estaba en la mesa con ella, mientras observaban al Ferxxo en el escenario recibiendo su premio.

El video de este reencuentro se hizo viral a través de redes sociales, debido a que algunos notaron que Rels B se habría puesto algo incómodo al ver a Feid.