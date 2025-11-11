Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Melissa Gate sorprende con su reacción tras reclamo de participante en La casa de Alofoke

Melissa Gate sorprendió por su calma e ironía ante el reclamo de Capitán Aló en La Casa de Alofoke.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Melissa Gate sorprende con su fría reacción ante reclamo de Capitán Aló en La Casa de Alofoke. (Foto: Canal RCN)

En una reunión con otros participantes del reality internacional La casa de Alofoke, Melissa Gate sorprendió con su reacción serena tras un comentario que le hizo uno de sus compañeros.

¿Qué le dijo Capitán Aló a Melissa Gate en La Casa de Alofoke que generó reacción en la influencer?

En el video se ve al participante conocido como Capitán Aló hablando sobre otra concursante y su comportamiento dentro del reality.

“Le dicen la doble cara, se pega allí y allá, pero yo no tengo nada negativo que decir de ella”, comentó el participante, aunque muchos interpretaron que se refería a Mariana Zapata.

Sin embargo, luego se dirigió directamente a Melissa Gate, refiriéndose a un comentario que ella había hecho antes:

“¿Tú dices que aquí hay muebles?”, le preguntó, haciendo alusión a los concursantes que no generan contenido o no se destacan mucho dentro del programa.

Acto seguido, Capitán Aló la confrontó: “¿Quiénes dices tú que son muebles? Estás apuntando de manera negativa en lugar de positiva”.

Ante esto, la influencer colombiana respondió con calma: “No, porque para qué entrar en riñas o peleas”.

¿Cómo reaccionó Melissa Gate al reclamo de Capitán Aló?

Capitán Aló insistió: “No, acá no estamos peleando, solo hablando. Nadie está peleando”.

A lo que Melissa respondió, sin alterar su tono: “Gente que me parece un mueble… y ella ya sabrá quién es”, dijo con una voz muy tranquila.

Su serenidad llamó la atención de los usuarios en redes, quienes comentaron frases como:

“Ella sabe que le toca hablar pasito, si no la agarran y le dan su galleta jajaja, esas no son Karina”, en alusión a lo ocurrido en La Casa de los Famosos Colombia 2.

Tras el comentario de Capitán Aló, Melissa Gate mantuvo la calma y, con evidente ironía, le respondió:

“Te felicito, me encantaría ser como tú cuando sea grande”, lo que provocó las risas de los presentes en la sala.

Finalmente, otro participante intervino diciendo: “Ella me cae bien”, a lo que la influencer colombiana respondió: “Me llamo Melissa Gate”, cerrando el tenso momento con humor y su característica forma de ser.

 

