Luisa Cortina lanza fuerte mensaje a una de las hermanas Calderón: “Voy a bajarla de la nube”

Luisa Cortina, reconocida creadora de contenido y modelo colombiana, volvió a estar en el centro de la conversación tras unas declaraciones que dio durante una entrevista con El Sol. En medio de su charla, dejó claro con quién le gustaría tener un enfrentamiento si llegase a tener la oportunidad.

¿Qué dijo Luisa Cortina sobre la hermana de Yina Calderón?

Durante la entrevista, Luisa fue interrogada respecto a quién no le gustaría compartir en La Casa de los Famosos. Aunque evitó revelar el nombre, no dudó en destacar que se trata de una de las hermanas de Yina Calderón.

“Pregúntame con quién sí me quiero encontrar pa’ bajarla de una buena nube. Una de las hermanitas Calderón que la tengo entre ceja y ceja, por boconcita”, expresó.

Luisa Cortina no dudará en enfrentar a la hermana de Yina Calderón / (Foto del Canal RCN)

La creadora de contenido dejó claro que, si llega a coincidir con ella en La Casa de los Famosos Colombia, no dudará en enfrentarla directamente. Aseguró que está dispuesta a decirle todo lo que piensa, pues asegura que no tiene miedo de mostrar su carácter frente a las cámaras.

¿De quién habla Luisa Cortina y por qué le cae mal?

Aunque en la entrevista no se mencionan nombres, en una transmisión en vivo que realizó previamente, Luisa reveló que se refería a Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón. La modelo explicó que no simpatiza con ella y que considera que debería cambiar su forma de expresarse.

Expresó que no le cuesta sentir afinidad con Juliana y que, en su opinión, debería moderar la manera en que se refiere a los demás. También aseguró que las hermanas Calderón suelen hablar mucho, pero actuar poco, y puso en duda que realmente estén preparadas para sostener un enfrentamiento directo con ella.

Además, Luisa no tardó en cuestionar la actitud de las hermanas Calderón al considerar que se comportan como si su apellido les diera un estatus especial, y cuestionando si realmente existe algo qué las haga destacarse, más allá de su fama en redes sociales.

¿Luisa Cortina estará en La Casa de los Famosos Colombia?

En redes destacan que, luego de anunciar su postulación a La Casa de los Famosos, Luisa Cortina es una de las creadoras de contenido que suena con fuerza para ingresar a la nueva temporada del reality. Su personalidad y trayectoria en redes sociales la han convertido en una figura reconocida en el entretenimiento digital.

Luisa Cortina es aspirante a La Casa de los Famosos (Foto del Canal RCN)

La creadora de contenido ha asegurado que no pasará desapercibida si llega a ingresar a la competencia. Con gran confianza, sostuvo que su carácter fuerte y su energía harán que la casa se sacuda, pues considera que tiene la personalidad necesaria para destacar frente a cualquier situación o participante que se cruce en su camino.