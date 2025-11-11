Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón divierte al componer curiosa canción en su actual reality: “Yo soy la gallina”

Yina Calderón se volvió tendencia en redes tras componer una curiosa canción después de su enfrentamiento con ‘La Piry’.

Yina Calderón llama la atención al crear una divertida canción / (Foto del Canal RCN)

Yina Calderón volvió a ser protagonista de conversaciones en redes sociales luego de componer una peculiar canción en La mansión de Luinny, donde mezcló humor, autocrítica y frases sobre actitud.

¿De qué trata la canción que compuso Yina Calderón en el reality?

El tema, que muchos consideran una parodia de su reciente apodo de “Yina la gallina”, fue interpretado mientras descansaba en un sofá, generando risas y comentarios entre los internautas que siguen el reality.

La empresaria sorprendió al improvisar una letra que combina ironía con mensajes de empoderamiento. En el video, Yina canta:

“Yo soy gallina y yo soy King Kong y estamos aquí en la mansión. No somos las más lindas, pero tenemos actitud y no nos importa quién diablos seas tú”, cantó.


Aunque la canción mantiene un tono divertido, también incorpora versos que reflejan una mirada más personal de Yina acerca de su camino profesional, al hablar de caídas, esfuerzo y lágrimas de superación que han surgido frente a las dificultades.

¿Por qué Yina Calderón usa el apodo de “la gallina” en su canción?

El apodo de “Yina la gallina” se popularizó luego del evento Stream Fighters 4, en octubre de 2025, cuando la influenciadora se retiró de una batalla contra Andrea Valdiri a los pocos segundos de empezar. Desde entonces, el término se viralizó en redes como forma de burla, aunque Yina parece haberlo transformado en una insignia propia.

Yina Calderón referencia su apodo en una canción / (Foto del Canal RCN)

Los internautas interpretaron el tema como una forma de reírse de las críticas y apropiarse del apodo que surgió tras su enfrentamiento en el ring de boxeo, donde fue llamada “gallina” por abandonar la batalla a los pocos segundos de haber iniciado.

¿Cómo le ha ido a Yina Calderón en La Mansión de Luinny?

La participación de Calderón en el reality ha estado marcada por la controversia, especialmente tras su discusión con 'La Piry. Todo comenzó con una broma dentro de la casa, cuando Yina descubrió que habían puesto harina en su secador de cabello, lo que generó una fuerte discusión con la dominicana, a quien culpó del incidente.

Yina Calderón protagonizó un fuerte enfrentamiento con ‘La Piry’ / (Foto del Canal RCN)

Horas después, la tensión escaló al punto de que Yina empujó a ‘La Piry’ a la piscina durante un altercado, acción que fue captada por las cámaras y rápidamente se viralizó en redes sociales. El hecho provocó una fuerte reacción del público y de la producción, que inicialmente anunció su expulsión por incumplir las normas del programa.

Sin embargo, La Piry intercedió para evitar que Yina fuera expulsada, argumentando que prefería continuar la competencia con ella presente. Finalmente, la producción decidió mantener a la empresaria en el reality, aunque con una sanción que involucra la perdida de la mitad los puntos que había acumulado.

