Ella es Cuca Caicedo, la aspirante a ‘La Casa de los Famosos’ que perdió su corona en Miss Universo

Durante la gala de Miss Universo Colombia celebrada en Cali, Estefanía Caicedo, conocida popularmente como “Cuca Caicedo”, fue proclamada como Miss Universo Pacífico. Sin embargo, horas después, la modelo fue despojada de su título, generando una fuerte controversia en redes sociales.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Yeferson Cossio es criticado por exponer su privacidad con Carolina Gómez: "No la respeta de ninguna manera"

¿Por qué le quitaron la corona a ‘Cuca Caicedo’ tras ganar Miss Universo, Pacífico?

El retiro del título de Estefanía “Cuca” Caicedo como Miss Universe Región Pacífico se dio en abril de 2024, pocas horas después de haber sido proclamada ganadora en Miss Universo Colombia. La caleña había sido reconocida como una de las concursantes más destacadas del certamen, gracias a su carisma, su profesionalismo y su historia.

‘Cuca Caicedo’ fue despojada de su corona en Miss Universo, Pacífico / (Foto de Freepik)

Su coronación generó entusiasmo entre los asistentes, porque, con 34 años, se convertía en una de las mujeres de mayor edad en recibir este título. En redes recuerdan que Caicedo se llevó bandas especiales como Mejor Cuerpo, Miss Simpatía y Miss Elegancia, consolidando su participación como una de las más destacadas.

Sin embargo, la celebración duró poco. Horas después del evento, la organización Miss Universe Colombia emitió un comunicado oficial informando que, tras una revisión interna, se habían detectado “irregularidades que no cumplían con el reglamento del certamen”, por lo que se tomó la decisión de retirarle el título.

Artículos relacionados Yina Calderón Esta fue la drástica sanción que le impusieron a Yina por pasar el límite en 'La mansión de Luinny'

¿Qué dijo ‘Cuca Caicedo’ tras perder la corona en Miss Universo, Pacífico?

Ante la confusión, la modelo caleña decidió aclarar lo ocurrido a través de un video en vivo en sus redes sociales. Allí explicó que la decisión se habría tomado luego de que la organización descubriera material privado que ella había grabado años atrás con su expareja.

“Yo tengo un pasado, lo admito. Tomé decisiones en mi vida que creí correctas y no le hice daño a nadie. Esos contenidos ya no existen porque los eliminé”, expresó Caicedo.

‘Cuca Caicedo’ expresó su opinión luego de perder la corona / (Foto del Canal RCN)

La modelo también aprovechó el momento para hablar de los retos personales que ha enfrentado en los últimos años. Explicó que durante mucho tiempo atravesó etapas difíciles en las que su bienestar físico y emocional se vieron afectados, pero aseguró que se siente completamente recuperada y en paz consigo misma.

Por su parte, los seguidores salieron en su defensa y destacaron su sinceridad y fortaleza frente a lo sucedido.

Artículos relacionados Luisa Fernanda W Luisa Fernanda W contó la infidelidad que sufrió su mejor amiga y lanzó un contundente mensaje

¿Quién es ‘Cuca Caicedo’, aspirante a La Casa de los Famosos?

Estefanía “Cuca” Caicedo es una figura reconocida en el entretenimiento colombiano. Se dio a conocer en un programa de televisión, donde conquistó al público por su energía y carisma. Además de su paso por las pantallas, ha construido una sólida comunidad digital con más de 832 mil seguidores.

La caleña combina humor, autenticidad y una fuerte conexión con su público. En redes sociales comparte contenido sobre su vida, sus proyectos musicales y mensajes de empoderamiento.

Ahora, su nombre vuelve a sonar con fuerza ante la posibilidad de unirse al reality La Casa de los Famosos Colombia, donde podría mostrar una faceta más cercana y personal de su historia. Con el recuerdo de esta polémica, los internautas afirman que ‘Cuca Caicedo’ representa la capacidad de reinventarse frente a la adversidad.