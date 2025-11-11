Shafik Mebarak, el sobrino de Shakira que sigue sus pasos en la música y causa sensación en redes

Aunque Shakira es reconocida mundialmente por su talento y trayectoria, pocos conocen su faceta familiar. Su sobrino, Shafik Mebarak, de 26 años, está dando sus primeros pasos en la música y ha llamado la atención en redes al revelar los valiosos consejos que ha recibido de la barranquillera.

¿Quién es Shafik Mebarak, el sobrino de Shakira que llama la atención en redes?

Shafik Mebarak es hijo de Robin Mebarak, medio hermano de Shakira. Desde muy joven mostró interés por la música, y en 2021 lanzó su primer sencillo titulado ‘Te fuiste’. Actualmente, el artista promueve una nueva canción con la que afirma que busca consolidarse en la escena musical latina.

En una entrevista con un medio nacional, el joven habló sobre su camino en la música y la influencia que ha tenido su tía en su desarrollo personal y profesional. Según comentó, Shakira ha sido un ejemplo constante, no solo por su éxito internacional, sino también por su disciplina y compromiso con el trabajo.

“Me dijo que la puntualidad es clave, que uno debe ser siempre cumplido con los negocios y con todo lo que hace. La música es un mundo competitivo y la disciplina es lo que te permite destacarte y seguir creciendo”, contó.

¿Qué consejos le ha dado Shakira a su sobrino?

Shafik mencionó que una de las lecciones más importantes que le ha dejado su tía es la capacidad de adaptarse a los cambios de la industria sin perder la autenticidad. Los internautas destacan que esta habilidad ha permitido a la cantante mantenerse vigente durante más de tres décadas, siendo un referente global.

El joven artista también afirmó que Shakira le ha enseñado a disfrutar del proceso y rodearse de personas que aporten positivamente a su carrera. Para él, la disciplina y la actitud son tan esenciales como el talento.

Shafik destaca que no olvida los consejos que le ha dado Shakira / (Foto de AFP)

Además, destacó lo alentador que le parece ver que una artista como su tía puede ajustarse al mercado sin perder su esencia. El joven aplaudió la versatilidad de la cantante y afirmó que, además de admiración, Shakira es una persona por la cual siente inspiración.

¿Cómo busca Shafik Mebarak, el sobrino de Shakira, crecer en la industria?

Aunque su apellido está ligado a una de las estrellas más grandes de la música, Shafik destaca que busca abrirse paso de manera independiente. Su estilo se inclina hacia el reguetón y los sonidos urbanos, géneros que dominan actualmente las listas internacionales.

Shafik destaca que busca abrirse paso de manera independiente / (Foto de Freepik)

En redes sociales, ha mostrado su compromiso con su carrera y recientemente compartió un encuentro con Álvaro Osorio, padre de J Balvin, lo que despertó el interés de los seguidores por su proyección musical.

Los fanáticos de Shakira han reaccionado positivamente al ver cómo su sobrino hereda el amor por la música y mantiene la humildad que caracteriza a la familia Mebarak. Con su talento y el ejemplo de su tía, Shafik busca hacerse un nombre propio en la industria, sin depender del legado de la cantante.