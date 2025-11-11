Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

La Sustituta: descubre cuándo se estrenará la producción de suspenso del Canal RCN que atrapará a todos

Prepárate para conectarte con ‘La Sustituta’, la telenovela de suspenso que promete atrapar a todos los televidentes.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Descubre cuándo será el gran estreno de ‘La Sustituta’
Prepárate para el imperdible estreno de ‘La Sustituta’ / (Foto del Canal RCN)

La espera terminó. Canal RCN anunció que ‘La Sustituta’ llegará muy pronto a la televisión, con una historia llena de giros inesperados, secretos ocultos y suspenso creciente que mantendrá al público al borde del asiento en cada capítulo.

Artículos relacionados

¿De qué trata La Sustituta?

La Sustituta es una producción de Estudios RCN, ideada por Julio Jiménez e Iván Martínez y adaptada por Pedro Miguel Rozo. La historia sigue a Eva Cortés, quien comienza a trabajar como empleada doméstica en la casa de Victoria de Urquijo, una millonaria marcada por un pasado tormentoso.

Mientras Eva soporta los maltratos de su patrona, crea un plan que podría destruir a todos a su alrededor. Por su parte, la psiquiatra Mabel busca desesperada a una de sus pacientes, que desapareció tras huir de una clínica psiquiátrica, dejando tras de sí un cadáver irreconocible y muchas preguntas sin respuesta.

Esta colisión de secretos y traumas marcará la vida de las tres mujeres y los hombres a su alrededor, creando un thriller lleno de tensión y misterio que mantendrá al público enganchado desde el primer minuto.

Artículos relacionados

¿Cuándo y cómo se podrá ver La Sustituta?

La telenovela se estrena este miércoles 26 de noviembre a las 8 p.m. por Canal RCN y contará con 51 capítulos de 45 minutos cada uno. Prepárese para sumergirse en una historia donde el suspenso regresa con fuerza, los secretos pueden cambiarlo todo y cada escena lo mantendrá al borde del asiento.

’La Sustituta’ fue reconocida en los Premios India Catalina 2025 como Mejor Telenovela, reafirmando su posición como la producción de suspenso más destacada del año.

¿Cuándo y cómo se podrá ver La Sustituta?
La telenovela se estrena este miércoles 26 de noviembre a las 8 p.m / (Foto del Canal RCN)

Este reconocimiento celebra la fuerza de su historia, el impacto de sus personajes y la calidad de una serie que ha elevado el estándar del drama televisivo en Colombia, consolidándola como una obra que marca un antes y un después en el género del misterio.

Artículos relacionados

¿Qué diferencia a La Sustituta de otras producciones de suspenso?

La telenovela se distingue por sus giros inesperados y trama intensa, donde nada es lo que parece y cada personaje guarda secretos que revelan más misterio. Cada episodio mantiene al público en constante expectativa, mientras la historia explora cómo los traumas y decisiones del pasado moldean el presente de los protagonistas.

¿Qué hace diferente a La Sustituta de otras producciones de suspenso?
La Sustituta se distingue por sus giros inesperados y trama intensa / (Foto de Freepik)

Con una producción de alto nivel técnico y estético, dirigida por Rodrigo Lalinde y Lucho Sierra, La Sustituta ofrece una experiencia televisiva de calidad internacional. Su dirección y guion premium consolidan a la serie como una propuesta de excelencia que vuelve a poner al suspenso en el centro de la televisión colombiana.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Ya se tiene la fecha de la gran final de MasterChef Celebrity Colombia 2025 MasterChef Celebrity Colombia

¿Cuándo será la final de MasterChef Celebrity Colombia 2025?, conoce aquí la fecha

Ya se tiene la fecha de la gran final de MasterChef Celebrity Colombia 2025, conoce aquí todos los detalles de cuándo será.

Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila quedaron empatadas en el reto individual de MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila empataron en MasterChef: ¿quién evitará ir al reto de eliminación?

Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila empataron con dos cucharas y definirán en un reto express quién evitará ir a la eliminación.

Raúl Ocampo fue castigado durante el reto individual de MasterChef: así reaccionó Claudia Bahamón MasterChef Celebrity Colombia

Raúl Ocampo fue castigado durante el reto individual de MasterChef: así reaccionó Claudia Bahamón

Raúl Ocampo no cumplió con las normas establecidas en el reto individual de MasterChef Celebrity y recibió un inesperado castigo.

Lo más superlike

Yeferson Cossio con varicocele Yeferson Cossio

¿Qué es varicocele, enfermedad por la que Yeferson Cossio no puede tener hijos?

El influenciador Yeferson Cossio reveló a sus fanáticos que le dio varicocele como en tres ocasiones.

Detienen a Devyn Michaels tras ser la sospechosa de la muerte de su expareja Viral

Detienen a actriz de contenido para adultos, sospechosa de la trágica muerte de su expareja

Feid cocincide con su exnovia en medio de los rumores de su separación. Feid

El reencuentro de Feid con su ex, tras rumores de su separación con Karol G

Beéle revoluciona las redes con su cambio de look. Talento nacional

Beéle revoluciona la alfombra roja con un look elegante y futurista que desató furor en redes

Olivia Culpo y Mario Lopez hablan en el escenario del certamen Miss Universo 2021 en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino. Talento internacional

Escándalo internacional: arrestan al director de Miss Universo México en Tailandia