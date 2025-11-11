La Sustituta: descubre cuándo se estrenará la producción de suspenso del Canal RCN que atrapará a todos

La espera terminó. Canal RCN anunció que ‘La Sustituta’ llegará muy pronto a la televisión, con una historia llena de giros inesperados, secretos ocultos y suspenso creciente que mantendrá al público al borde del asiento en cada capítulo.

¿De qué trata La Sustituta?

La Sustituta es una producción de Estudios RCN, ideada por Julio Jiménez e Iván Martínez y adaptada por Pedro Miguel Rozo. La historia sigue a Eva Cortés, quien comienza a trabajar como empleada doméstica en la casa de Victoria de Urquijo, una millonaria marcada por un pasado tormentoso.

Mientras Eva soporta los maltratos de su patrona, crea un plan que podría destruir a todos a su alrededor. Por su parte, la psiquiatra Mabel busca desesperada a una de sus pacientes, que desapareció tras huir de una clínica psiquiátrica, dejando tras de sí un cadáver irreconocible y muchas preguntas sin respuesta.

Esta colisión de secretos y traumas marcará la vida de las tres mujeres y los hombres a su alrededor, creando un thriller lleno de tensión y misterio que mantendrá al público enganchado desde el primer minuto.

¿Cuándo y cómo se podrá ver La Sustituta?

La telenovela se estrena este miércoles 26 de noviembre a las 8 p.m. por Canal RCN y contará con 51 capítulos de 45 minutos cada uno. Prepárese para sumergirse en una historia donde el suspenso regresa con fuerza, los secretos pueden cambiarlo todo y cada escena lo mantendrá al borde del asiento.

’La Sustituta’ fue reconocida en los Premios India Catalina 2025 como Mejor Telenovela, reafirmando su posición como la producción de suspenso más destacada del año.

La telenovela se estrena este miércoles 26 de noviembre a las 8 p.m / (Foto del Canal RCN)

Este reconocimiento celebra la fuerza de su historia, el impacto de sus personajes y la calidad de una serie que ha elevado el estándar del drama televisivo en Colombia, consolidándola como una obra que marca un antes y un después en el género del misterio.

¿Qué diferencia a La Sustituta de otras producciones de suspenso?

La telenovela se distingue por sus giros inesperados y trama intensa, donde nada es lo que parece y cada personaje guarda secretos que revelan más misterio. Cada episodio mantiene al público en constante expectativa, mientras la historia explora cómo los traumas y decisiones del pasado moldean el presente de los protagonistas.

La Sustituta se distingue por sus giros inesperados y trama intensa / (Foto de Freepik)

Con una producción de alto nivel técnico y estético, dirigida por Rodrigo Lalinde y Lucho Sierra, La Sustituta ofrece una experiencia televisiva de calidad internacional. Su dirección y guion premium consolidan a la serie como una propuesta de excelencia que vuelve a poner al suspenso en el centro de la televisión colombiana.