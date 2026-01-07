La verdadera razón por la que Johana Fadul aceptó estar en La casa de los famosos Colombia 2026

Una de las participantes confirmadas por el jefe de La casa de los famosos Colombia 2026 es Johana Fadul, reconocida actriz colombiana que creció ante los ojos de los televidentes por medio de varias producciones en las que ha participado.

Desde su confirmación a la tercera temporada de la casa más famosa del país, han surgido varias preguntas y es ¿cómo aceptó estar en el reality de convivencia?

¿Cómo le llegó la propuesta a Johana Fadul de hacer parte de La casa de los famosos Colombia 2026?

Por medio de una entrevista en el programa matutino, Buen día, Colombia, la actriz Johana Fadul, reveló cómo le llegó la propuesta de hacer parte de La casa de los famosos Colombia 2026.

La participante de esta tercera temporada confesó que el jefe le escribió al Instagram, en dónde él le hizo la oferta de que hiciera parte de esta edición 2026.

La actriz aceptó, luego de haberse negado a esta oferta en su primera temporada la cual se transmitió en 2024.

Así mismo, Fadul confesó que ya había recibido la invitación de ser participante de La casa de los famosos en México, pero por temas de la producción, no siguió el proceso.

Así fue la propuesta que llevó a Johana Fadul a La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

¿Qué dijo Johana Fadul al aceptar la propuesta de estar en La casa de los famosos Colombia 2026?

La actriz dijo que aceptó la invitación del jefe de La casa de los famosos Colombia, porque le pareció un reto muy interesante, más para su vida personal y confesó que le parece chévere la experiencia de vivir todo 247/7.

Además, dijo que “quería dar un poquito más de qué hablar”, pues ya que se ha visto en medio de algunas polémicas.

¿Qué le dijo JuanSe Quintero a Johana Fadul tras aceptar estar en La casa de los famosos Colombia?

En una de las preguntas de los presentadores del programa matutino, estuvo ¿cuál fue la opinión de Juanse con respecto a su participación en La casa de los famosos?

El mensaje por Instagram que llevó a Johana Fadul a La casa de los famosos

Ante esta pregunta, la actriz confesó que ha recibido todo el apoyo de su esposo, pero eso sí, le advirtió que tuviera mucho cuidado con lo que dijera adentro de la competencia.

Así mismo, Fadul reveló que su esposo también recibió la propuesta de participar en el reality de la vida en vivo, pero no aceptó por su proyecto musical.

Gran estreno de La casa de los famosos Colombia 2026 este lunes 12 de enero a las 8:00 p.m.