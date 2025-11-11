Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ex de Mariana Zapata interrumpe a Melissa Gate con inesperada reacción: "No estamos en personaje"

Jlexis, ex de Mariana Zapata, le solicitó en privado a Melissa Gate que le hablara "normal". Así reaccionó la influencer.

Mariana Zapata, Melissa Gate
Ex de Mariana Zapata interrumpe a Melissa Gate con inesperada reacción | Foto del Canal RCN.

La influencer Melissa Gate arribó a República Dominicana para hacer parte del reality de La casa de Alofoke.

Tal como lo hizo en La casa de los famosos Colombia, la creadora de contenido llegó imponiendo su forma de ser, especialmente a través de los gestos que la identifican y que muchos siguen.

Sin embargo, el artista dominicano Jlexis, quien ya la conocía, le pidió a la influencer que hablara "normal" y ella reaccionó.

¿Por qué el exnovio de Mariana Zapata le pidió a Melissa Gate que le hablara de otra forma?

Jlexis es exnovio de Mariana Zapata, quien fue amiga de Melissa Gate. Todos se encuentran en el mencionado reality.

A partir de ello, Melissa tuvo una álgida discusión con Mariana, luego habló en privado con Jlexis y fue cuando el dominicano le solicitó que dejara a un lado su "personaje".

Melissa Gate
Melissa Gate entró a La casa de Alofoke | Foto del Canal RCN.

"No me hables así, háblame como tú me hablas normal", le dijo Jlexis a Melissa Gate.

Enseguida, la finalista de La casa de los famosos Colombia contestó que ella, en ocasiones, tiene dos personalidades.

"No, pero aquí no estamos en personajes", añadió el dominicano.

En adición, Melissa le dijo que él no tenía un personaje y la conversación siguió, teniendo en cuenta que ambos ya se conocían desde antes de encontrarse en República Dominicana.

¿Por qué Mariana Zapata y Melissa Gate dejaron de ser amigas?

Mariana Zapata y Melissa Gate eran amigas meses atrás, pero luego el vínculo llegó a su fin. La situación por la que se acabó la amistad fue por una pauta.

Resulta que Mariana le pidió un favor de trabajo a Melissa y la exparticipante de La casa de los famosos le cobró, así que eso no le gustó a Zapata y se desencadenó una polémica en redes sociales.

Mariana Zapata
Mariana Zapata ya no es amiga de Melissa Gate | Foto del Canal RCN.

Al reencontrarse en La casa de Alofoke, ambas tuvieron diferencias y discutieron. Melissa le dijo que no podía creer que no tuviese siete millones para pagarle, luego Mariana le refutó que así no eran las cosas.

Independientemente de lo que sea, ambas no tienen una buena relación y quedó claro frente a las cámaras que lo graban todo en vivo 24/7.

