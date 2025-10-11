Beéle dejó ver cuál es su relación con Sara Orrego en video de "Lençóis Maranhenses"

Brandon De Jesús López Orozco mejor conocido como Beéle sacó video musical en el que Sara Orrego es la protagonista, modelo con la que ha sido relacionado a nivel sentimental.

¿Cuál es el video de "Lençóis maranhenses" en el que Beéle dejó ver su relación con Sara Orrego?

Beéle estrenó canción "Lençóis maranhenses" en la noche del 10 de noviembre en donde por fin dejó ver por qué había estado dejándose ver junto ala modelo Sara Orrego en las últimas semanas.

El cantante barranquillero sorprendió semanas atrás al publicar unas fotos en las que se dejaba ver con la modelo antioqueña.

Aunque el cantante se había mantenido en silencio y no había dicho nada sobre los rumores que los asociaban a nivel sentimental, decidió contestarles a todos sus fans con el video musical de su canción "Lençóis maranhenses" en el que Sara Orrego es protagonista.

Beéle lanzó canción con Sara Orrego como protagonista. (Fotos de AFP y Freepik)

¿Beéle confirmó relación con Sara Orrego en video de "Lençóis maranhenses"?

El cantante Beéle lanzó "Lençóis maranhenses" en donde propuso un nuevo ritmo y estilo musical en el que siguen demostrando su gran momento.

Sin embargo, lo curioso de este fue la aparición de la modelo Sara Orrego, quien es la protagonista junto al cantante del video.

En el audiovisual la modelo y el cantante se ven en diferentes escenas bastante cercanos y hasta románticos con gestos y caricias.

Aunque no hay un beso como tal entre ellos, la cercanía y química es evidente, hasta el punto que parece que va a suceder algo.

El artista con este video dejó ver que principalmente se había mostrado junto a la reconocida modelo paisa por temas laborales, sin embargo, para sus seguidores todavía hay dudas y muchos creen que podría haberse confirmado su relación con este video.

Cabe destacar que, ni la influenciadora ni el cantante se han pronunciado al respecto para confirmar de una vez por todas si están o no saliendo o si en realidad solo fue un tema comercial y laboral.

¿Qué es Lençóis Maranhenses, el nombre que Beéle le puso a su nueva canción?

Lençóis Maranhenses es un parque nacional en el noreste de Brasil conocido por su singular paisaje de dunas de arena blanca y lagunas de agua dulce. Se encuentra en el estado de Maranhão y es Patrimonio Natural de la Humanidad de la UNESCO. La mejor época para visitar y ver las lagunas llenas de agua es entre mayo y septiembre, después de la temporada de lluvias.

