Shakira en Bogotá: revelan que dos de sus exnovios asistieron a su presentación: ¿quiénes eran?

Más de una semana después del tercer concierto de Shakira en Bogotá, se confirmó que dos de sus exparejas estuvieron presentes durante el show, causando gran expectativa entre sus fans.

¿Quiénes fueros los dos exnovios de Shakira que asistieron a su concierto en Bogotá?

A pesar de que Shakira puso fin a su relación con el argentino Antonio de la Rúa hace más de 19 años, recientemente se le ha visto acompañarla en varios eventos públicos y presentaciones.

Su asistencia al concierto del pasado sábado 1 de noviembre en el Vive Claro no fue la excepción.

Shakira y Antonio de la Rúa mantuvieron una relación de 12 años. (Foto: AFP / Lucy Nicholson)

Antonio de la Rúa, hijo del expresidente argentino, ahora forma parte del equipo que acompaña a la cantante en su gira, lo que explica su presencia constante en estos shows.

Sin embargo, otra expareja de la cantante que sorprendió a sus seguidores, fue el integrante de exintegrante del grupo de Poligamia, Gustavo Gordillo.

El hombre, quien fue parte de la vida de Shakira entre 1995 y 1996, compartió una fotografía desde su cuenta de Instagram para resaltar la labor de la artista de 48 años, en su última presentación en la capital de la ciudad.

La coreografía técnica de tu concierto es una joya, demasiado arte en un evento tan emotivo. Siento mucho orgullo por haber sido testigo de todo tu crecimiento. Siempre es un placer verte".

¿Por qué terminó Shakira su relación con Antonio de la Rúa y Gustavo Gordillo?

La relación de Shakira con Antonio de la Rúa terminó tras 12 años juntos y se vio envuelta en un escándalo cuando él la demandó por 100 millones de dólares, reclamando los beneficios obtenidos por la cantante durante su tiempo juntos.

Este conflicto legal marcó un cierre turbulento a su historia, aunque finalmente se resolvió de manera privada.

Shakira se encuentra de gira de 'Las Mujeres ya no Lloran' por Colombia. (Foto: AFP / Juan Mabromata)

En cuanto a Gustavo, su relación con la barranquillera finalizó porque ambos estaban completamente enfocados en sus respectivas carreras, lo que dificultaba mantener un vínculo de pareja.

A pesar de la separación, lograron conservar una relación amistosa, demostrando que podían seguir conectados sin que la relación afectara sus vidas profesionales.