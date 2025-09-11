Este es el único participante que aún no logra acumular cucharitas doradas en MasterChef

MasterChef Celebrity 2025 se encuentra en su mejor etapa, por lo que las reglas del juego se han ido modificando para agregar más dificultad a la competencia culinaria más importante del mundo. En esta ocasión, los participantes han tenido que acumular cucharitas doradas que se otorgan en los diferentes retos, y aunque varios ya lograron ganar al menos una, hay uno que continúa en ceros.

¿Cuál es el participante de MasterChef Celebrity 2025 que no ha logrado ganar cucharitas doradas?

El reto de equipos que se llevó a cabo este domingo 9 de noviembre dejó como resultado un inesperado empate que favoreció a cinco de los siete participantes de MasterChef Celebrity que luchan por llegar a la final del reality culinario. Y aunque el tercer equipo no se llevó ni una sola cucharita, solo un integrante se vio realmente afectado.

Así va la competencia: un participante aún no logra ganar cucharitas doradas en MasterChef. (Foto Canal RCN).

Y es que el equipo azul conformado por Michelle Ruillard y Raúl Ocampo no logró conquistar el paladar de los 15 comensales a los que le cocinaron con tanta dedicación, por lo que al obtener un solo voto quedaron por fuera de recibir una cucharita dorada. Sin embargo, como la actriz ya había ganado una con anterioridad, no se vio tan afectada.

Por parte de Raúl, este si vio un resultado negativo debido a que pasó a convertirse el único participante de siete en no tener ni una sola cucharita dorada.

¿Cuál fue el plato que dejó sin cucharitas doradas a Raúl Ocampo y Michelle Ruillard en MasterChef?

Vale la pena destacar que los participantes debían escoger entre tres proteínas para llevar a cabo sus platillos, siendo estas pescado, cerco o pollo. Ante esta variedad, Michelle Ruillard y Raúl Ocampo decidieron cocinar con cerdo. De esta manera, el platillo escogido fue un delicioso cerdo acompañado de un puré de papa, chips crocantes y una salsa de hongos blanca.

Este es el único participante sin cucharitas doradas en MasterChef Celebrity. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, los comentarios por parte de los comensales no fueron los mejores, pues muchos coincidieron en que su proteína no estaba mal, pero el puré tenía una contextura extraña y estaba “insípido”. Así mismo, calificaron de extraño el uso de los hongos con el cerdo.