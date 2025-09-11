Muere famoso actor a los 72 años por la rara enfermedad de 'huesos de cristal'

La industria del entretenimiento despide con tristeza a Nabil Shaban, reconocido actor, escritor y activista, quien falleció a los 72 años, dejando una huella imborrable en el teatro británico y en la representación de las personas con discapacidad.

¿Quién fue Nabil Shaban?

Nabil Shaban nación en Amán, Jordania, en 1953 y fue diagnosticado desde niño con osteogénesis imperfecta, una rara enfermedad conocida como “de huesos de cristal”.

Esta curiosa enfermedad provoca fragilidad extrema en los huesos, deformidades óseas y riesgo elevado de fracturas, incluso con golpes leves.

Además, puede afectar los dientes, la audición y la movilidad, requiriendo cuidados médicos constantes y tratamientos especializados para minimizar las complicaciones.

Sin embargo, pese a las limitaciones físicas que esto le ocasionó al actor, su determinación y talento lo llevaron a convertirse en uno de los intérpretes más admirados del Reino Unido.

El actor Nabil Shaban llegó a convertirse en uno de los intérpretes más admirados del Reino Unido. (Foto: Freepik)

Durante su juventud se trasladó a Inglaterra, donde estudió y decidió fundar una compañía de teatro inclusiva. Con el paso del tiempo se consolidó como uno de los pioneros en promover la participación de artistas con discapacidad dentro del mundo escénico.

Su fama internacional llegó en los años ochenta, cuando interpretó al carismático villano Sil en la serie británica 'Doctor Who', personaje que le dio gran reconocimiento y sigue siendo recordado por los fanáticos de la saga.

¿Cuándo ocurrió el fallecimiento del actor Nabil Shaban?

El artista falleció a finales de octubre de 2025, a los 72 años, en Edimburgo, Escocia.

La noticia fue confirmada por el Teatro Nacional de Actores a través de Instagram, desatando una ola de mensajes conmovedores de colegas, amigos y admiradores que recordaron su energía, humor y valentía.

Estamos profundamente entristecidos por enterarnos del fallecimiento de Nabil Shaban. Recordamos y celebramos su legado, junto a su incansable trabajo para hacer el teatro más accesible y equitativo. Nuestros pensamientos están con la familia y amigos de Nabil".

¿Qué legado deja Nabil Shaban?

Nabil Shaban deja un legado profundamente inspirador en el mundo del arte y la inclusión.

Fue el fundador de Graeae Theatre Company, una compañía pionera dedicada a promover un teatro accesible y diverso, donde las personas sordas, con discapacidad o neurodivergentes pudieran tener un espacio real de expresión y reconocimiento.

Nabil Shaban deja un legado profundamente inspirador en el mundo del arte y la inclusión. (Foto: Freepik)

Además de su activismo, su carrera como actor brilló en el Teatro Nacional con producciones memorables como Haroun y el Mar de las Historias (1998), Emperador y Galileo (2011) y Peter Gynt (2019).

Su compromiso por romper barreras en las artes escénicas lo convirtió en un referente de lucha, talento y transformación cultural.