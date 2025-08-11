Muere famosa influencer tras atentado mientras se trasladaba en un taxi

El mundo de las redes sociales se conmociona tras confirmarse la muerte de una famosa influencer de 28 años, víctima de un atentado mientras viajaba en un taxi.

¿Quién era la famosa influencer que murió mientras se movilizaba en un taxi?

Se trata de la brasileña Bárbara Borges, quien el pasado 31 de octubre perdió la vida mientras se trasladaba en un taxi por las calles de Río de Janeiro, su ciudad natal.

Su fallecimiento sorprendió a sus seguidores, quienes la recuerdan por su carisma y el impacto de su contenido en redes sociales, convirtiéndose en tendencia tras conocerse la noticia.

¿Cómo murió Bárbara Borges?

Según las investigaciones preliminares de las autoridades brasileñas, Bárbara fue v!ctima de una bala perdida mientras se desplazaba en un taxi por la vía Linha Amarela, una de las más transitadas de Río de Janeiro.

En ese momento, dos bandas delincuenciales de la zona se enfrentaron, y la creadora de contenido se vio atrapada sin intención en medio del conflicto. Uno de los proyectiles la alcanzó en la cabeza, provocando su muerte de manera inmediata.

Bárbara Borges murió en medio de un atentado mientras se movilizaba en un taxi. (Foto: Freepik)

Su caso causó gran conmoción entre sus seguidores y familiares, quienes exigieron mayor seguridad en la zona y que la investigación sobre la joven no quede en el olvido.

Por su parte, el taxista que sobrevivió al incidente declaró que, al escuchar los disparos, le pidió a Borges que se agachara, pero fue demasiado tarde.

¿Quién era Bárbara Borges?

Bárbara Borges, cuyo nombre completo era Bárbara Elisa Yabeta Borges, era una reconocida influencer brasileña de 28 años.

Contaba con más de 20 mil seguidores en su cuenta de Instagram, donde compartía momentos de su vida privada, incluidos sus viajes, las actividades deportivas que practicaba y entrañables instantes con su familia.

Además de su trabajo como creadora de contenido, Bárbara se desempeñaba profesionalmente como banquera, combinando su carrera en el mundo financiero con su presencia activa en redes sociales, lo que le permitió conectar con una audiencia amplia y diversa.