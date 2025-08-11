Sacerdote es viral por incursionar como DJ de música electrónica y visitará Colombia

El portugués Guilherme Peixoto desafía los paradigmas tradicionales al consolidarse como DJ católico de techno, demostrando que la fe y la música electrónica pueden convivir en perfecta armonía.

En una época donde las fronteras entre lo sagrado y lo secular parecen cada vez más difusas, el Padre Guilherme Peixoto ha logrado lo impensable: consolidarse como un reconocido DJ de música electrónica sin abandonar su vocación sacerdotal. Natural de Guimarães, Portugal, este religioso nacido en 1974 y ordenado en 1999, ha roto todos los moldes imaginables al demostrar que las tradiciones de la iglesia y las cabinas de DJ no son espacios mutuamente excluyentes.

Sacerdote es viral por incursionar como DJ de música electrónica: "Cura DJ"

Lo que comenzó como transmisiones en vivo durante la pandemia, experimentando con nuevos sonidos y técnicas, se transformó rápidamente en un fenómeno que captó la atención de medios internacionales. El Padre Guilherme no solo incursionó en el universo del techno; lo conquistó con un propósito claro: llevar un mensaje de paz, inclusión e igualdad a los jóvenes en los espacios donde ellos se encuentran.

"Con la música electrónica puedo llevar algún mensaje y estar donde están los jóvenes. Pueden pensar: 'Si es posible que un sacerdote sea DJ, es posible que a mí me guste la música, los festivales y ser cristiano", expresó.

Su propuesta va más allá del entretenimiento. Para el Padre Guilherme, la pista de baile se convierte en un templo de tolerancia donde personas de diferentes etnias, culturas y creencias bailan juntas, unidas por la música.

¿Cuándo vendrá el Padre Guilherme Peixoto a Colombia?

Colombia será testigo de este fenómeno único. Por primera vez, este sacerdote DJ llegará a territorio colombiano. El próximo 28 de noviembre de 2025, Bogotá será escenario de un show sin precedentes en el país, donde la música electrónica y la fe coexistirán armoniosamente en un solo lugar.

Este evento reunirá no solo a los amantes del tecnho y la electrónica, sino que está pensado para que todos los miembros de la familia disfruten de una jornada cargada de energía, pero a su vez de alabanza y mensajes positivos que demuestran que, la espiritualidad puede manifestarse de formas diversas.