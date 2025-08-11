Ángela Aguilar interrumpe su show para probar que no usa playback y desata polémica en redes

Durante su presentación del 7 de noviembre como parte de la gira "Libre Corazón" en Estados Unidos, Ángela Aguilar decidió enfrentar directamente los rumores que circulaban en redes sociales sobre el uso de playback y autotune en sus conciertos.

Angela Aguilar recibe críticas en redes sociales por detener su show para demostrar que no usa autotune. (Foto Romain Maurice/AFP)

¿Qué hizo Ángela Aguilar para responder a las críticas sobre sus presentaciones?

En medio del show, la cantante interrumpió brevemente su interpretación para demostrar que estaba cantando en vivo, sin ayuda de efectos ni pistas pregrabadas.

El gesto fue recibido con entusiasmo por los asistentes, quienes aplaudieron su seguridad y entrega.

Sin embargo, en redes sociales, el video del momento se viralizó rápidamente y generó una ola de críticas.

Muchos internautas consideraron que la acción fue innecesaria y que, lejos de aclarar dudas, proyectó una imagen de arrogancia.

Algunos comentarios incluso señalaron que nadie pidió esa prueba y que poner en duda la inteligencia del público no es la mejor estrategia para convencerlos.

La controversia surge en un contexto donde Ángela Aguilar ha sido blanco de críticas por su estilo vocal y por supuestas inconsistencias en sus presentaciones en vivo.

En días previos al concierto, varios usuarios en TikTok y X compartieron fragmentos de shows pasados insinuando que la cantante no interpretaba sus canciones en directo.

Ante esto, su demostración buscaba calmar las aguas, pero terminó avivando aún más el debate.

A pesar de la polémica, el concierto fue un éxito en términos de asistencia y producción.

Ángela continúa con su gira "Libre Corazón", que marca su regreso a los escenarios como solista tras su matrimonio con Christian Nodal y el lanzamiento de su álbum "Nadie se va como llegó", donde también debutó como productora.

Con cada presentación, Ángela Aguilar reafirma su compromiso con la música y con sus seguidores, incluso cuando las críticas se hacen sentir con fuerza.

Su gesto, aunque polémico, refleja una intención clara de defender su trabajo y autenticidad como artista.