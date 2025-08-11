Ana María Estupiñán reveló los sustos que ha tenido en su embarazo

La actriz Ana María Estupiñán reveló a sus fanáticos dos de los sustos más fuertes que ha tenido en medio de su embarazo de su primer hijo Emmanuel, fruto de su matrimonio con Matías Bylin.

Artículos relacionados Juliana Calderón Juliana Calderón reaccionó al ataque que sufrió Andrea Valdiri en el rostro en pleno desfile

¿Cuál fue el primer susto que ha tenido Ana María Estupiñán en su embarazo?

En entrevista para el podcast 'Sinceramente Cris', la actriz confesó que vivió dos sustos en medio de un viaje en marco de la despedida de soltera de una de sus hermanas.

"Tuve dos sustos porque tuve un sangrad* al día siguiente que llegué, fue el pánico más horrible de mi vida, me tocó ir a urgencias allá (Miami, Estados Unidos) y no te dejan ver el ultrasonido, ni te dejan escuchar el corazón, nada", contó.

Aunque la incertidumbre fue grande, el médico le detalló que todo estaba bien con su bebé y le dijo que podía ir al crucero que tenían planeado sin problema.

Artículos relacionados Influencers Reconocido influenciador murió tras sufrir atentado en motocicleta en Bucaramanga

¿Cuál fue el segundo susto que ha tenido Ana María Estupiñán en su embarazo?

Sin embargo, en medio del crucero le volvió a ocurrir lo mismo, pero allí fue peor debido a que, aunque hay médicos no tienen los equipos para saber cómo estaba el bebé.

"Eso es lo más aterrador que yo he vivido en toda mi vida, me dio ataque de pánico, yo temblaba, mis hermanas trataban de calmarme y yo no podía dejar de temblar, sentía que me faltaba el aire, yo no sabía qué hacer", agregó.

Indicó que le tocó esperar dos días hasta llegar a tierra y poder ir a una clínica. Durante ese tiempo estuvo en total reposo por recomendación de su médico personal.

Una vez la examinaron todo resultó estar bien y desde entonces ha estado cuidándose mucho, detallando que afortunadamente ella y su bebé están completamente sanos.

Ver desde el minuto 37:

Cabe destacar que, los dos estuvieron intentando por varios años quedar en embarazo, por lo que, este momento para ellos ha sido bastante especial.

Artículos relacionados Juliana Calderón Así reaccionó Juliana Calderón luego de que Yina expusiera su pasado en La Mansión de Luinny

Mientras tanto, la actriz sigue disfrutando de su avanzado embarazo y compartiendo algunos detalles de lo que ha sido esta nueva etapa en su vida tan importante junto a su esposo y su familia.