Ana María Estupiñán reveló los sustos que ha tenido en su embarazo

La actriz Ana María Estupiñán relató los angustiantes momentos que ha vivido en su embarazo de su primer hijo.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Ana María Estupiñán
Ana María Estupiñán reveló detalles de su embarazo/Canal RCN

La actriz Ana María Estupiñán reveló a sus fanáticos dos de los sustos más fuertes que ha tenido en medio de su embarazo de su primer hijo Emmanuel, fruto de su matrimonio con Matías Bylin.

¿Cuál fue el primer susto que ha tenido Ana María Estupiñán en su embarazo?

En entrevista para el podcast 'Sinceramente Cris', la actriz confesó que vivió dos sustos en medio de un viaje en marco de la despedida de soltera de una de sus hermanas.

Ana María Estupiñán sobre su embarazo

"Tuve dos sustos porque tuve un sangrad* al día siguiente que llegué, fue el pánico más horrible de mi vida, me tocó ir a urgencias allá (Miami, Estados Unidos) y no te dejan ver el ultrasonido, ni te dejan escuchar el corazón, nada", contó.

Aunque la incertidumbre fue grande, el médico le detalló que todo estaba bien con su bebé y le dijo que podía ir al crucero que tenían planeado sin problema.

¿Cuál fue el segundo susto que ha tenido Ana María Estupiñán en su embarazo?

Sin embargo, en medio del crucero le volvió a ocurrir lo mismo, pero allí fue peor debido a que, aunque hay médicos no tienen los equipos para saber cómo estaba el bebé.

Sustos ana maria estupiñan en su embarazo

"Eso es lo más aterrador que yo he vivido en toda mi vida, me dio ataque de pánico, yo temblaba, mis hermanas trataban de calmarme y yo no podía dejar de temblar, sentía que me faltaba el aire, yo no sabía qué hacer", agregó.

Indicó que le tocó esperar dos días hasta llegar a tierra y poder ir a una clínica. Durante ese tiempo estuvo en total reposo por recomendación de su médico personal.

Una vez la examinaron todo resultó estar bien y desde entonces ha estado cuidándose mucho, detallando que afortunadamente ella y su bebé están completamente sanos.

Ver desde el minuto 37:

Cabe destacar que, los dos estuvieron intentando por varios años quedar en embarazo, por lo que, este momento para ellos ha sido bastante especial.

Mientras tanto, la actriz sigue disfrutando de su avanzado embarazo y compartiendo algunos detalles de lo que ha sido esta nueva etapa en su vida tan importante junto a su esposo y su familia.

