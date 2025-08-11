Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Famosa influencer fue hallada muerta en una bañera y un rapero es sospechoso

Un nuevo hecho ha impactado las redes sociales. Una influenciadora de 31 años fue hallada sin vida en la bañera de un hotel.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Las redes sociales están en shock por la muerte de la influenciadora Iris Hsieh.
Iris Hsieh suma 500 mil seguidores en Instagram y había llegado a Malasia para hacer una colaboración. Fotos: Freepik

El mundo de las redes sociales está en shock tras confirmarse la muerte de Iris Hsieh, cuyo nombre real era Hsieh Yu-hsin; tenía 31 años y fue hallada sin vida en la bañera de su habitación en un hotel de Kuala Lumpur, en Malasia.

¿Quién es la influenciadora hallada muerta en la bañera de un hotel?

Primeros reportes de las autoridades señalaron que el deceso se habría producido como consecuencia de una “muerte súbita”, sin embargo, el caso dio un giro radical en las últimas horas y ahora se clasifica como “asesinato”.

Artículos relacionados

Un rapero de nombre Wee Meng Chee, conocido artísticamente como Namewee, fue involucrado a la investigación y al parecer tendría que ver con lo que le pasó a la influenciadora.

Según la investigación, el artista fue el último en ver con vida a Iris Hsieh, por lo que tendrá que rendir testimonio ante las autoridades competentes.


Investigadores explicaron que la creadora digital había llegado a Malasia para hacer una colaboración audiovisual con Namewee, pero el encuentro desencadenó en una situación trágica.

Artículos relacionados

En una de sus primeras declaraciones, el rapero afirmó que intentó reanimar a Iris, incluso, le hizo maniobras de resucitación cardiopulmonar, pero al no lograr avances, decidió llamar a los servicios de emergencias.

Inicialmente, el rapero fue dejado libre, pero a medida que avanzaron las pesquisas, se llegó a la conclusión de que podría estar involucrado, es por eso que la Policía procedió a su detención.

¿Qué dice la investigación sobre el posible asesinato de la influenciadora Iris Hsieh?

En la habitación de Iris Hsieh se hallaron pastillas azules que corresponderían a *xt*asi*; además, el rapero fue sometido a pruebas toxicológicas y se evidenciaron rastros de drogas como *nfet*m*nas y m*tanf*tam*n*s.

El artista se convirtió en hombre de interés para la Policía, ya que fue el último en ver con vida a la también modelo, además, juntos compartieron en las últimas horas terrenales de ella.

La causa exacta de la muerte de Iris Hsieh no se ha revelado aún, pues su cuerpo sigue siendo objeto de exámenes postmortem para hallar nuevas conclusiones.

Artículos relacionados

Sobre la influenciedora fallecida, se conoció que tenía 500 mil seguidores en Instagram y se dedicaba también a la creación de contenido para plataformas de adultos. De allí, justamente, se deriva su gran fama en redes sociales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Guilherme Peixoto desafía los paradigmas tradicionales al consolidarse como DJ católico de techno Talento internacional

Sacerdote es viral por incursionar como DJ de música electrónica y visitará Colombia

El portugués Guilherme Peixoto desafía los paradigmas tradicionales al consolidarse como DJ católico de techno

Muere a los 85 años la actriz Pauline Collins, protagonista de ‘Shirley Valentine’ nominada a los Óscar Talento internacional

Muere a los 85 años la actriz Pauline Collins, protagonista de ‘Shirley Valentine’ nominada a los Óscar

Tras una larga lucha contra el Parkinson, la emblemática actriz fallece dejando estremecedoras reacciones en su familia y colegas.

Cantante mexicano se hace viral tras lucir una ruana boyacense en concierto. Viral

Cantante mexicano lució ruana boyacense en concierto y se hizo tendencia

Un destacado artista mexicano lució en concierto una ruana, la prenda más representativa de Boyacá y una de las más famosas en Colombia.

Lo más superlike

Angela Aguilar causa revuelo en redes. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar interrumpe su show para probar que no usa playback y desata polémica en redes

Ángela Aguilar cantó sin efectos en su concierto y generó elogios en vivo, pero críticas en redes sociales.

Manelyk González admitió que vive con una enfermedad tras hacer dietas extremas Influencers

Manelyk González revela la enfermedad que le dejó las dietas extremas: “Por querer estar delgada”

Vanessa Pulgarín brilla con un vestido amarillo de ensueño Miss Universe Colombia

Vanessa Pulgarín causó sensación al mostrar su atuendo de gala: “Ese amarillo colombiano”

¿Qué hay detrás de Emilia? La revelación de Paola Jara y Jessi Uribe que nadie esperaba Paola Jara

Jessi Uribe y Paola Jara hicieron una gran revelación sobre Emilia: más que una canción para su hija

Nicolás de Zubiría intentando trovar en MasterChef Celebrity Colombia MasterChef Celebrity Colombia

Nicolás de Zubiría causó sensación en MasterChef Celebrity al intentar trovar como Pichingo