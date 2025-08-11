Famosa influencer fue hallada muerta en una bañera y un rapero es sospechoso

El mundo de las redes sociales está en shock tras confirmarse la muerte de Iris Hsieh, cuyo nombre real era Hsieh Yu-hsin; tenía 31 años y fue hallada sin vida en la bañera de su habitación en un hotel de Kuala Lumpur, en Malasia.

¿Quién es la influenciadora hallada muerta en la bañera de un hotel?

Primeros reportes de las autoridades señalaron que el deceso se habría producido como consecuencia de una “muerte súbita”, sin embargo, el caso dio un giro radical en las últimas horas y ahora se clasifica como “asesinato”.

Artículos relacionados Juliana Calderón Juliana Calderón reaccionó al ataque que sufrió Andrea Valdiri en el rostro en pleno desfile

Un rapero de nombre Wee Meng Chee, conocido artísticamente como Namewee, fue involucrado a la investigación y al parecer tendría que ver con lo que le pasó a la influenciadora.

Según la investigación, el artista fue el último en ver con vida a Iris Hsieh, por lo que tendrá que rendir testimonio ante las autoridades competentes.



Investigadores explicaron que la creadora digital había llegado a Malasia para hacer una colaboración audiovisual con Namewee, pero el encuentro desencadenó en una situación trágica.

Artículos relacionados Viral Famoso exfutbolista sorprende al clonar a su perrita: esta fue la millonaria suma que pagó

En una de sus primeras declaraciones, el rapero afirmó que intentó reanimar a Iris, incluso, le hizo maniobras de resucitación cardiopulmonar, pero al no lograr avances, decidió llamar a los servicios de emergencias.

Inicialmente, el rapero fue dejado libre, pero a medida que avanzaron las pesquisas, se llegó a la conclusión de que podría estar involucrado, es por eso que la Policía procedió a su detención.

¿Qué dice la investigación sobre el posible asesinato de la influenciadora Iris Hsieh?

En la habitación de Iris Hsieh se hallaron pastillas azules que corresponderían a *xt*asi*; además, el rapero fue sometido a pruebas toxicológicas y se evidenciaron rastros de drogas como *nfet*m*nas y m*tanf*tam*n*s.

El artista se convirtió en hombre de interés para la Policía, ya que fue el último en ver con vida a la también modelo, además, juntos compartieron en las últimas horas terrenales de ella.

La causa exacta de la muerte de Iris Hsieh no se ha revelado aún, pues su cuerpo sigue siendo objeto de exámenes postmortem para hallar nuevas conclusiones.

Artículos relacionados Talento internacional Muere a los 85 años la actriz Pauline Collins, protagonista de ‘Shirley Valentine’ nominada a los Óscar

Sobre la influenciedora fallecida, se conoció que tenía 500 mil seguidores en Instagram y se dedicaba también a la creación de contenido para plataformas de adultos. De allí, justamente, se deriva su gran fama en redes sociales.