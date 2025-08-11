Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Ángela Aguilar se emociona al escuchar a su público gritarle: “¡No estás sola!”

Ángela Aguilar inició su gira musical ‘Libre Corazón’ en medio de polémicas por su relación con Christian Nodal.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
“¡No estás sola!”: el mensaje que hizo llorar a Ángela Aguilar en medio de su concierto
Ángela Aguilar se quiebra en pleno show tras un emotivo grito del público. (Foto AFP/Giorgio Viera).

La reconocida cantante mexicana Ángela Aguilar dio inicio a su gira musical Libre Corazón el pasado 5 de noviembre de 2025 en The Pavilion at Toyota Music Factory, en Irving, Texas, donde, lejos de recibir abucheos, fue recibida con emotivas muestras de apoyo por parte de sus fanáticos.

Artículos relacionados

¿Por qué el público gritó “¡No estás sola!” a Ángela Aguilar?

Luego de un par de canciones interpretadas, Ángela Aguilar decidió dirigirse al público con unas palabras, pero antes de que pudiera terminar la primera frase fue interrumpida por sus seguidores quienes de manera unánime comenzaron a gritarle “¡no estás sola!”, esto debido a todas las polémicas que ha enfrentado en los últimos meses.

Ángela Aguilar posa en la sala de prensa durante la 22.a Entrega Anual del Latin GRAMMY.
Ángela Aguilar recibió importante reconocimiento. Foto | Arturo Holmes.

Ante esto, Ángela no pudo evitar mencionar que este tipo de actos le generaban mucho sentimiento y pidió que no lo hicieran porque la harían llorar y aún le faltaban dos horas de su presentación en vivo.

Artículos relacionados

Así mismo, aprovechó el momento para comentarle a los asistentes que dentro de sus planes en realidad no estaba el hablar, sino que por el contrario, cantaría canción tras canción hasta terminar su show, sin embargo, decidió hacer caso omiso y finalmente dirigirles unas palabras.

¿Cómo reaccionó Ángela Aguilar cuando el público le gritó “No estás sola”?

Aguilar no dudó en mostrarles su agradecimiento a cada una de las personas que se encontraban en el lugar por lo que con voz entrecortada mencionó que la noche era de música y que no habría espacio para nada más que eso.

Ángela Aguilar impacta a sus seguidores con su cambio de imagen.
Ángela Aguilar deslumbra con su renovado estilo | Foto AFP/ Alison Buck

Así mismo, Invitó al público a estar “libre” y con el “corazón abierto”, con el fin de que disfruten el momento sin prejuicios ni tensiones.

Artículos relacionados

“Muy agradecida de que estén aquí, gracias por su apoyo, por estar conmigo. Esta noche es de música, no se trata de nada más, porque esa tiene mucha más voz. Espero que vengan libre esta noche, que tengan el corazón abierto y sé que si están aquí es porque el corazón ganó más allá de la cabeza"

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Camilo Trujillo ha estado muy activo en redes sociales tras su participación en La casa de los famosos Colombia. Camilo Trujillo

Camilo Trujillo desató risas y elogios con su extraño baile: “Los pasos prohibidos”

Camilo Trujillo llamó la atención de sus seguidores con su reciente baile y provocó muchas reacciones en pocos minutos.

Mariana Zapata dejó claro que no quiere irse de La casa de Alofoke para verse cara a cara a Melissa Gate Melissa Gate

Previo a la entrada de Melissa Gate, Mariana Zapata cuenta por qué se dejaron de hablar

Mariana Zapata dejó claro que no quiere irse de La casa de Alofoke para verse cara a cara a Melissa Gate.

La razón por la que Yina Calderón se fue contra La Piry Yina Calderón

EN VIDEO: Esta fue la razón por la que Yina perdió el juicio y se fue contra La Piry

Esta fue la manzana de la discordia para que Yina Calderón se lanzara impulsivamente contra la dominicana.

Lo más superlike

Esteban Valdez recordó el estrecho vínculo que unía a su padre con La Chilindrina. Talento internacional

Hijo de Ramón Valdez contó sorprendente detalle sobre su padre y La Chilindrina: “Sufrió mucho”

Esteban Valdez, hijo del actor que dio vida a ‘Don Ramón’ en El Chavo del 8, habló de la estrecha relación de él con La Chilindrina.

Valentina Taguado, Alejandra Ávila y Violeta Bergonzi, participantes de MasterChef Celebrity. MasterChef Celebrity Colombia

Esta es la celebridad que más “cachetes” ha recibido de Jorge Rausch en MasterChef, ¿inesperado?

Carín León en el Campín en Bogotá Talento internacional

Carín León en Bogotá: luces, mariachi y el Campín entregado por completo

Muere famosa influencer Bárbara Borges en medio de un atentado mientras se movilizaba en un taxi Influencers

Muere famosa influencer tras atentado mientras se trasladaba en un taxi

Manelyk González admitió que vive con una enfermedad tras hacer dietas extremas Influencers

Manelyk González revela la enfermedad que le dejó las dietas extremas: “Por querer estar delgada”