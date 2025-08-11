Ángela Aguilar se emociona al escuchar a su público gritarle: “¡No estás sola!”

La reconocida cantante mexicana Ángela Aguilar dio inicio a su gira musical Libre Corazón el pasado 5 de noviembre de 2025 en The Pavilion at Toyota Music Factory, en Irving, Texas, donde, lejos de recibir abucheos, fue recibida con emotivas muestras de apoyo por parte de sus fanáticos.

¿Por qué el público gritó “¡No estás sola!” a Ángela Aguilar?

Luego de un par de canciones interpretadas, Ángela Aguilar decidió dirigirse al público con unas palabras, pero antes de que pudiera terminar la primera frase fue interrumpida por sus seguidores quienes de manera unánime comenzaron a gritarle “¡no estás sola!”, esto debido a todas las polémicas que ha enfrentado en los últimos meses.

Ángela Aguilar recibió importante reconocimiento. Foto | Arturo Holmes.

Ante esto, Ángela no pudo evitar mencionar que este tipo de actos le generaban mucho sentimiento y pidió que no lo hicieran porque la harían llorar y aún le faltaban dos horas de su presentación en vivo.

Así mismo, aprovechó el momento para comentarle a los asistentes que dentro de sus planes en realidad no estaba el hablar, sino que por el contrario, cantaría canción tras canción hasta terminar su show, sin embargo, decidió hacer caso omiso y finalmente dirigirles unas palabras.

¿Cómo reaccionó Ángela Aguilar cuando el público le gritó “No estás sola”?

Aguilar no dudó en mostrarles su agradecimiento a cada una de las personas que se encontraban en el lugar por lo que con voz entrecortada mencionó que la noche era de música y que no habría espacio para nada más que eso.

Ángela Aguilar deslumbra con su renovado estilo | Foto AFP/ Alison Buck

Así mismo, Invitó al público a estar “libre” y con el “corazón abierto”, con el fin de que disfruten el momento sin prejuicios ni tensiones.

