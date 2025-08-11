Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Vanessa Pulgarín causó sensación al mostrar su atuendo de gala: “Ese amarillo colombiano”

Vanessa Pulgarín brilla en Tailandia con un vestido amarillo que homenajea los colores de Colombia.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Vanessa Pulgarín brilla con un vestido amarillo de ensueño
Vanessa Pulgarín deslumbra con su atuendo de gala y el color que representa a Colombia. (Foto: Canal RCN)

La representante de Colombia en Miss Universo 2025, Vanessa Pulgarín, volvió a ser tendencia tras publicar una serie de fotografías en su cuenta de Instagram donde mostró el atuendo con el que participó en uno de los eventos previos del certamen en Tailandia.

¿Qué significado tiene el vestido que usó Vanessa Pulgarín en Miss Universo 2025?

La reina antioqueña, lució un vestido de gala de color amarillo, que resaltaba su espectacular figura.

El vestido ajustado en la parte superior y con una falda amplia hasta el suelo, acompañado por brillos que resaltaban con la iluminación del lugar.

Vanessa Pulgarín se llevó todos los elogios, pues muchos expresaron que el amarillo es su color por lo bien que le sienta. Además, varios lo compararon con el tono de la bandera de Colombia.

“Ese amarillo colombiano” o “Le sienta increíble el vestido amarillo. No solo por el color, sino porque ilumina lo que ella ya es: una energía bonita, cálida, que se nota y se siente”, fueron unos de los comentarios que más se repitió entre los seguidores de la reina.

Vanessa Pulgarín brilla con un vestido amarillo de ensueño
Vanessa Pulgarín deslumbra con su atuendo de gala y el color que representa a Colombia. (Foto: Canal RCN)

El diseño de Pulgarín llamó la atención no solo por su color, sino también por los detalles con lo que acompañó el look formal.

¿Cuándo y dónde competirá Vanessa Pulgarín en Miss Universo 2025?

En pocos días se conocerá quien es la mujer más linda del mundo, el próximo viernes 21 de noviembre de 2025, se celebrará la 74ª edición de Miss Universo 2025 en el Impact Challenger Hall, en la ciudad de Pak Kret en Tailandia.

Vanessa Pulgarín estará represando a Colombia e intentará ganarse el certamen más importante de belleza pese a la reciente polémica con Nawat Itsaragrisil y Miss México.

Todo ocurrió en un evento privado al certamen de 2025 en Tailandia, surgió por una ‘agresión’ verbal pública del director del certamen en Tailandia hacia la representante de México, Fátima Bosch.

En el que supuestamente, la criticó por no publicar suficiente contenido promocional sobre el país anfitrión en sus redes sociales.

Lo que originó una supuesta discusión, y Bosch intentó defenderse, Itsaragrisil supuestamente la llamó "dumb head" (cabeza hueca o tonta) y pidió seguridad para retirarla del evento.

Vanessa Pulgarín brilla con un vestido amarillo de ensueño
Vanessa Pulgarín deslumbra con su atuendo de gala y el color que representa a Colombia. (Foto: Canal RCN)
