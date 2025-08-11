Yina Calderón llamada “niña especial” y le dicen que ni para villana sirve en La mansión, ¿por qué?

La creadora de contenido Yina Calderón volvió a estar en el centro de la polémica tras un nuevo altercado en La mansión de Luinny.

Durante una reunión con la producción, y luego del incidente con Chanel por la plancha de cabello, surgió otra discusión entre las participantes.

¿Por qué a Yina Calderón la tildaron de ‘niña especial’?

En medio de la conversación, una de sus compañeras calificó a Yina como una “niña especial” tratando de ofender a la creadora de contenido y además afirmó que “ni para villana sirve”, palabras que rápidamente se convirtieron en tema de conversación entre los seguidores del reality.

Recordemos que la influencer colombiana en varias ocasiones ha expresado que su papel en el reality internacional era ser la villana, como lo hizo en La casa de los famosos Colombia 2.

El conflicto se originó tras el altercado en el baño entre Yina y Chanel, que se intensificó cuando la influencer tomó una plancha de cabello, provocando una reacción de su compañera que casi se sale de control.

La producción del programa tuvo que intervenir para controlar la situación. Los seguidores del reality se dividieron: unos defendían a Yina asegurando que solo se trató de una confusión, mientras otros señalaban que Chanel fue víctima de la estrategia de la influencer.

Yina Calderón recibe fuertes palabras, ¿qué le dijeron en La mansión?. (Foto: Canal RCN)

¿Podría Yina Calderón ser expulsada de La mansión tras la polémica sanción?

Tras los incidentes, Luinny hizo un llamado de atención a Yina Calderón por su comportamiento en la convivencia.

Como medida disciplinaria, le restaron 50 puntos, sanción que deberá cumplir hasta que finalice la competencia internacional en República Dominicana sino podría ser expulsada del mismo.

La influencer aseguró que no tuvo intención de coger este aparato: “No, yo no sabía que era la plancha de ella. Yo no soy atrevida”, declaró.

A pesar de la sanción y la advertencia de Luinny sobre una posible expulsión de la mansión, Yina se mostró tranquila y sonriendo durante la reunión.

Tras este episodio muchos de los usuarios han expresado su descontento en redes, tras asegurar que la sanción debía ser para las dos y no solo Yina Calderón.