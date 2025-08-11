Yina Calderón recibe fuerte castigo tras altercado con Chanel: “Por todo lo que resta del reality”

La creadora de contenido Yina Calderón volvió a estar en el centro de la polémica tras un nuevo altercado en La mansión de Luinny.

Según las imágenes que circulan en redes sociales, la influencer se vio envuelta en una discusión con su compañera Chanel dentro del baño de la casa.

El enfrentamiento fue tan intenso que la producción tuvo que intervenir para evitar que la situación escalara.

¿Por qué Luinny le llamó la atención a Yina Calderón en La mansión?

Tras el incidente, Luinny le hizo un fuerte llamado de atención a Yina Calderón por su comportamiento en la convivencia.

Como consecuencia, decidieron restarle 50 puntos de la competencia, medida que tendrá que afrontar hasta que finalice el reality internacional de República Dominicana.

Y aunque Yina explicó ante Luinny que no tenía intención de tomar las cosas de ella: “No, yo no sabía que era la plancha de ella. Yo no soy atrevida”, aseguró la influencer.

Luinny actuó con firmeza contra la influencer y le además advirtió que podría ser expulsada de la mansión.

Fuerte penalización para Yina Calderón tras incidente con Chanel en el reality. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Yina Calderón tras la drástica sanción de Luinny?

A las palabras del creador del reality, Yina Calderón se mostró con una sonrisa en la boca mientras Luinny le decía la sanción.

En lo que él le expresa que es en serio y ella “Es verdad es verdad”, son risas

Aunque la creadora de contenido ha expresado en varias ocasiones que se convertiría en la villana del reality, Yina ha protagonizado varios altercados durante su participación.

En el más reciente, todo comenzó cuando ingresó a un baño donde estaba la participante Chanel, lo que derivó en un altercado verbal entre ambas.

La situación se salió de control cuando Yina tomó una plancha de cabello, provocando que Chanel reaccionara de manera exagerada. Esto obligó a la producción del programa a intervenir.

Fuerte penalización para Yina Calderón tras incidente con Chanel en el reality. (Foto: Buen día, Colombia)

El episodio ha generado numerosos comentarios de los seguidores, quienes cuestionaron por qué solo se sancionó a Yina y no a Chanel.

Mientras otros dicen que realmente Yina es la que genera el contenido en este reality internacional que por eso no la pueden sacar.