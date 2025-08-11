Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón recibe fuerte castigo tras altercado con Chanel: “Por todo lo que resta del reality”

Luinny le hizo un fuerte llamado de atención a Yina Calderón y la sancionó por lo que resta del reality sino será expulsada.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Yina Calderón pierde 50 puntos y recibe fuerte sanción tras altercado con Chanel
Fuerte penalización para Yina Calderón tras incidente con Chanel en el reality. (Foto: Canal RCN)

La creadora de contenido Yina Calderón volvió a estar en el centro de la polémica tras un nuevo altercado en La mansión de Luinny.

Artículos relacionados

Según las imágenes que circulan en redes sociales, la influencer se vio envuelta en una discusión con su compañera Chanel dentro del baño de la casa.

El enfrentamiento fue tan intenso que la producción tuvo que intervenir para evitar que la situación escalara.

¿Por qué Luinny le llamó la atención a Yina Calderón en La mansión?

Tras el incidente, Luinny le hizo un fuerte llamado de atención a Yina Calderón por su comportamiento en la convivencia.

Como consecuencia, decidieron restarle 50 puntos de la competencia, medida que tendrá que afrontar hasta que finalice el reality internacional de República Dominicana.

Artículos relacionados

Y aunque Yina explicó ante Luinny que no tenía intención de tomar las cosas de ella: “No, yo no sabía que era la plancha de ella. Yo no soy atrevida”, aseguró la influencer.

Luinny actuó con firmeza contra la influencer y le además advirtió que podría ser expulsada de la mansión.

Yina Calderón pierde 50 puntos y recibe fuerte sanción tras altercado con Chanel
Fuerte penalización para Yina Calderón tras incidente con Chanel en el reality. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Yina Calderón tras la drástica sanción de Luinny?

A las palabras del creador del reality, Yina Calderón se mostró con una sonrisa en la boca mientras Luinny le decía la sanción.

Artículos relacionados

En lo que él le expresa que es en serio y ella “Es verdad es verdad”, son risas

Aunque la creadora de contenido ha expresado en varias ocasiones que se convertiría en la villana del reality, Yina ha protagonizado varios altercados durante su participación.

En el más reciente, todo comenzó cuando ingresó a un baño donde estaba la participante Chanel, lo que derivó en un altercado verbal entre ambas.

La situación se salió de control cuando Yina tomó una plancha de cabello, provocando que Chanel reaccionara de manera exagerada. Esto obligó a la producción del programa a intervenir.

Yina Calderón pierde 50 puntos y recibe fuerte sanción tras altercado con Chanel
Fuerte penalización para Yina Calderón tras incidente con Chanel en el reality. (Foto: Buen día, Colombia)

El episodio ha generado numerosos comentarios de los seguidores, quienes cuestionaron por qué solo se sancionó a Yina y no a Chanel.

Mientras otros dicen que realmente Yina es la que genera el contenido en este reality internacional que por eso no la pueden sacar.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

“¡No estás sola!”: el mensaje que hizo llorar a Ángela Aguilar en medio de su concierto Ángela Aguilar

Ángela Aguilar se emociona al escuchar a su público gritarle: “¡No estás sola!”

Ángela Aguilar inició su gira musical ‘Libre Corazón’ en medio de polémicas por su relación con Christian Nodal.

Vanessa Pulgarín brilla con un vestido amarillo de ensueño Miss Universe Colombia

Vanessa Pulgarín causó sensación al mostrar su atuendo de gala: “Ese amarillo colombiano”

Vanessa Pulgarín brilla en Tailandia con un vestido amarillo que homenajea los colores de Colombia.

Sara Uribe llenó su hogar de espíritu navideño con una decoración que encantó a todos Sara Uribe

Sara Uribe encendió el espíritu navideño antes de tiempo con su espectacular decoración

Sara Uribe sorprendió a sus fans al mostrar cómo transformó su hogar con una anticipada y brillante Navidad.

Lo más superlike

Angela Aguilar causa revuelo en redes. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar interrumpe su show para probar que no usa playback y desata polémica en redes

Ángela Aguilar cantó sin efectos en su concierto y generó elogios en vivo, pero críticas en redes sociales.

Manelyk González admitió que vive con una enfermedad tras hacer dietas extremas Influencers

Manelyk González revela la enfermedad que le dejó las dietas extremas: “Por querer estar delgada”

Las redes sociales están en shock por la muerte de la influenciadora Iris Hsieh. Talento internacional

Famosa influencer fue hallada muerta en una bañera y un rapero es sospechoso

¿Qué hay detrás de Emilia? La revelación de Paola Jara y Jessi Uribe que nadie esperaba Paola Jara

Jessi Uribe y Paola Jara hicieron una gran revelación sobre Emilia: más que una canción para su hija

Nicolás de Zubiría intentando trovar en MasterChef Celebrity Colombia MasterChef Celebrity Colombia

Nicolás de Zubiría causó sensación en MasterChef Celebrity al intentar trovar como Pichingo