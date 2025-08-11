Yina Calderón aclaró lo sucedido con Chanel tras altercado que se salió de control: “No soy atrevida”

Luego del nuevo altercado que tuvo Yina Calderón con su compañera Chanel en La mansión de Luinny se conocieron otros detalles en lo que la influencer colombiana al parecer todo fue una confusión.

¿Qué pasó entre Yina Calderón y Chanel en La mansión de Luinny?

La creadora de contenido colombiana se vio envuelta en una fuerte discusión en el baño de la mansión con su compañera de reality.

Según las imágenes que circulan en redes sociales el altercado fue tan grande que la producción del programa tuvo que intervenir. Al parecer todo comenzó cuando Amelia Alcántara ingresó al reality como invitada para hacer una dinámica con los participantes.

Sin embargo, no terminó bien porque Chanel, Yina Calderón y Amelia terminaron discutiendo, y aunque al parecer, la misión que tenía esta invitada era generar este tipo de polémicas.

Por su parte, Yina Calderón estaba en el baño de la mansión cuando entra Chanel y le empieza a gritar diciéndole que no tiene nada que hacer allí, esta no es la primera vez que ellas dos tienen enfrentamientos.

En este momento otra participante conocida como La Piri, se mete a la discusión y en un momento Yina coge una plancha de cabello que hizo que Chanel se saliera de control.

¿Qué dijo la Yina y las otras participantes a Luinny tras altercado por la plancha?

Luego del altercado, una de las participantes salió en defensa a comentar que fue lo que pasó con el tema de la plancha.

Yina le explicó a Luinny lo que sucedió: según la colombiana, tomó la plancha del cabello y alguien de inmediato se la quitó de las manos, diciéndole que era de Chanel.

La creadora de contenido aclaró: “No, yo no sabía que era la plancha de ella” y añadió: “Yo no soy atrevida”.

Además, señaló que solo la había usado en ese momento para alisar un mechón de su cabello.

Este episodio generó reacciones divididas entre los usuarios: algunos respaldaban la versión de Yina, mientras que otros aseguraban que Chanel había caído en el juego de la influencer y que, según ellos, había tomado la plancha a propósito.