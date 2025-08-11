Cantante mexicano lució ruana boyacense en concierto y se hizo tendencia

Marco Antonio Solís se presentó en la ciudad de Tunja y un gran detalle llamó la atención. El cantautor mexicano se robó todos los aplausos y recibió muchos comentarios positivos en redes sociales.

Solís, muy recordado en Colombia por fundar y ser vocalista de Los Bukis, presumió una prenda muy representativa del departamento de Boyacá.

¿Por qué Marco Antonio Solís lució en concierto una ruana boyacense?

El mexicano se presentó en la capital boyacense como parte del Festival Internacional de la Cultura Campesina (FICC) y allí recibió una ruana, la cual se puso y presumió con orgullo mientras interpretaba sus éxitos.

Se conoció que Don Joaquín, un reconocido artista local, fue el encargado de entregarle la ruana a Marco Antonio; además, transcendió que la prenda fue confeccionada en el municipio de Güicán, ubicado al norte del departamento.

Asimismo, según el medio Boyacá Siete Días, la ruana fue elaborada en un taller que cuenta con una gran tradición en la confección de estas prendas, ya que completa 50 años de actividad. Sus propietarios son Eugenio Lizarazo y María Leonilda García.

En un video compartido en redes sociales se le ve muy feliz a Solís con su ruana boyacense mientras interpreta la letra de su canción ‘Más que tu amigo’. Muchos elogios le llovieron al artista, quien ha forjado una gran carrera en toda América Latina.

¿Quién es Marco Antonio Solís, artista mexicano que se puso una ruana boyacense en un concierto?

Marco Antonio, de 65 años y nacido en Ario de Rosales (México), brilló primero como vocalista de Los Bukis y posteriormente emprendió su carrera en solitario. A lo largo de su trayectoria, ha lanzado éxitos como ‘O me voy o te vas’, ‘Mi eterno amor secreto’, ‘Si no te hubieras ido’, ‘La venia bendita’, ‘Si ya no te vuelvo a ver’, entre otros.

Marco Antonio Solís se hizo viral tras su presentación en la ciudad de Tunja.

Este año, el mexicano se unió a Karol G para lanzar ‘Coleccionando heridas’, un sencillo que hace parte del más reciente álbum de la Bichota, ‘Tropicoqueta’. El tema ha tenido una gran acogida entre los seguidores de la paisa y del ‘manito’; su videoclip oficial suma 47 millones de vistas en YouTube.

"Después de conversar, de hablar por teléfono horas, por videollamadas, de tantas cosas, por fin lo voy a conocer en persona", expresó en su momento Karol G sobre el momento en que conoció a Marco Antonio Solís.

‘Tropicoqueta’ fue una gran apuesta de Karol G por mostrar los ritmos de distintas regiones del continente. Allí incluyó canciones como ‘La reina presenta’, ‘Papasito’, ‘Latina Forever’, ‘Dile Luna’ y ‘Viajando por el mundo’, donde se une a otro gran artista latinoamericano, Manu Chao.

Este lanzamiento se produjo tras su exitoso trabajo musical, ‘Si antes te hubiera conocido’, que le permitió internacionalizarse mucho más y hacer que su nombre retumbara en otros países del mundo que antes poco la conocían. De este disco se derivó una exitosa gira que le permitió pasar por su natal Colombia.