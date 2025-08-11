Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Manelyk debuta como actriz junto a Maribel Guardia y sorprende al revelar que está hospitalizada

Manelyk González debuta como actriz junto a Maribel Guardia y sorprende a sus millones de seguidores.

Paola Canastero Prieto
Manelyk González debuta como actriz
Manelyk González debuta como actriz junto a Maribel Guardia. (foto: Canal RCN)

La creadora de contenido digital mexicana Manelyk González sorprendió a sus millones de seguidores al revelar las imágenes de su debut como actriz, junto a la reconocida actriz Maribel Guardia.

¿En qué producción de televisión debutó Manelyk González como actriz?

La mexicana, a través de sus historias de Instagram, compartió varios videos de sus seguidores al verla en la producción “Cómplices”.

En una de las historias, Manelyk dejó ver la claqueta de la producción, donde se puede observar que da vida al personaje de Elisa, además de algunos detalles de lo que trata esta nueva apuesta televisiva.

En otras imágenes que compartió, se aprecia a la creadora de contenido —quien es una de las más influyentes en el mundo digital y ha participado en varios realities— disfrutando de lo que representa un nuevo inicio en su carrera profesional.

En otra de las fotografías se le ve compartiendo escena con Maribel Guardia, la reconocida actriz que recientemente estuvo en el ojo del huracán tras un polémico tema de herencia, luego del fallecimiento de su hijo y la custodia de su nieto.

Por supuesto, sus seguidores se mostraron emocionados por ver a la exintegrante de Acapulco Shore ahora en su faceta como actriz.

¿Qué le pasó a Manelyk González que recibió cientos de flores?

Aunque la influencer se encuentra disfrutando de verse en la pantalla chica, también compartió que por el momento está descansando y recuperándose tras realizarse un procedimiento médico.

En sus historias, Manelyk dejó ver a sus millones de seguidores una imagen en la que está a punto de ingresar al quirófano para hacerse un nuevo retoque estético.

Aunque no compartió cuál fue el procedimiento al que se sometió, sí reveló que se encuentra en el hospital recuperándose satisfactoriamente.

En las historias también mostró los cientos de flores y globos que ha recibido de sus fans y allegados, como muestra de cariño y buenos deseos para su pronta recuperación.

Por ahora Manelyk González se demuestra que sigue reinventándose y explorando nuevos caminos en el mundo del entretenimiento. Y por supuesto que sus seguidores siguen atentos a cada movimiento de la reina de los realities.

