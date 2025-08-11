Máximo, el hijo de Luisa Fernanda W, enternece al hablar de su recuerdo desde el vientre de su mamá

Durante un tierno momento que compartió con sus seguidores, Luisa Fernanda W escuchó a su hijo decir algo que pocos esperaban: que recordaba su vida antes de nacer.

¿Qué dijo Máximo, el hijo mayor de Luisa Fernanda W que enternece en redes?

Luisa Fernanda W compartió un tierno video en las historias de su Instagram donde suma más de 19 millones de seguidores, un tierno momento con su hijo mayor Máximo que recientemente cumplió 5 años.

En el video, la creadora de contenido aparece con su pequeño hijo en la mesa del comedor. Mientras el niño disfruta de su comida, ella le pregunta con curiosidad qué era eso que estaba recordando cómo era.

Con su dulce voz, Máximo le dice a su mamá que recuerda haber estado en un lugar “caliente” y que, cuando ella tomaba agua o gaseosa fría, él sentía que se congelaba.

Luego, el pequeño sorprendió aún más al afirmar que escuchaba la voz de Luisa Fernanda W desde el vientre, desatando una reacción llena de ternura en la creadora de contenido.

¿Qué reacciones generó el tierno momento de Luisa Fernanda W y su hijo Máximo?

Por supuesto, las reacciones de sus millones de seguidores no se hicieron esperar. Muchos usuarios comentaron que sus hijos también habían tenido recuerdos similares.

“Todo un caballero, y amo a Domenic que no para de llamarla”, escribió una seguidora, haciendo referencia a que, en el video, se escucha de fondo al hijo menor de Luisa llamándola insistentemente.

El hijo de Luisa Fernanda W enternece al hablar sobre su vida antes de nacer. (Foto: Canal RCN)

Aunque Domenic no aparece en las imágenes, también logró ‘robarse’ la atención de los seguidores. “Mamá Wisa”, se le oye decir en el fondo, acompañado de varios emojis de carita enamorada.

Otros usuarios destacaron lo tiernas que son esas etapas, con mensajes como: “Qué belleza cuando son pequeños y hablan de esas cosas”.

Hace pocos días, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno compartió tiernos momentos familiares mientras celebraban el cumpleaños de sus dos hijos en el famoso crucero de Disney.

Las fotos y videos dejaron ver la alegría de los niños, quienes no podían ocultar su emoción desde el primer momento en que subieron a bordo.